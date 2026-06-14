Мыльный пузырь Кремля лопнет: аналитик о действиях Путина, когда тот вернется к реальности

Путин может еще даже не понимать, что Россия уже не имеет существенных успехов в войне против Украины.

В условиях, когда российская армия достигла кризиса в Украине и продолжает терять тысячи людей, практически не продвигаясь возникает несколько вопросов в связи с возможными дальнейшими действиями российского диктатора Владимира Путина. Эти вопросы озвучил в колонке для The Guardian обозреватель Саймон Тисдалл.

Первый вопрос, по его мнению, заключается в том "Понимает ли Путин на самом деле, что проигрывает?". Автор напомнил, что Путин крайне консервативен и по-прежнему считает Россию "сверхдержавой", и не видит, что превратил ее в "презираемое государство-изгой и китайскую марионетку". Поскольку Путин не пользуется интернетом, а во всем полагается на ближний круг советчиков, которые "говорят ему то, что он хочет услышать", то, считает автор, Путин будет продолжать войну.

Второй вопрос: "Что сделает Путин, если и когда его кремлевский мыльный пузырь лопнет и до него внезапно дойдет, что надвигается сокрушительное стратегическое и личное поражение?". Автор полагает, что диктатор вряд ли попросит мира в таком случае:

Видео дня

"Более вероятной реакцией Путина было бы усиление давления путем расширения активной зоны боевых действий за пределы Украины, что потенциально может вовлечь европейские страны-члены НАТО в открытую, прямую конфронтацию, которой они до сих пор избегали".

Во многом, говорит он, это уже происходит. Это подтверждают предупреждения разведок и вооруженных сил европейских стран об усилении российских диверсий. Они говорят, что Россия продолжает "экспортировать хаос", а также усиливает давление на союзников и соседей Украины, посредством кибератак и тайных кампаний по дезинформации. Также Россия участила вторжения беспилотников и самолетов в воздушное пространство НАТО.

Он напомнил, что аналитики ожидают, что Россия продолжит наращивать силу операций в рамках гибридной войны по всей Европе. Она добивается цели подорвать скоординированные действия Запада путем распространения страха и дезинформации. Он делает вывод, что в какой-то момент европейским государствам придется отказаться от разовых ответных мер, признать, что они коллективно подвергаются нападению, и нанести ответный удар. Он называет это дополнительным шагом к прямому военному конфликту между Востоком и Западом.

Война с РФ - больше новостей

Напомним, что по мнению экспертов война с Россией приближается к решающей точке. Это происходит потому, что издержки становятся слишком высокими для России и Кремлю скоро предстоит сделать фундаментальный выбор: или радикально наращивать свои требования к российской экономике и обществу, или сократить свои военные цели.

При этом эксперты допускают, что политическая эпоха диктатора может закончится раньше, чем сама война. Тем временем в России проявляются признаки усталости от войны. И хотя Кремль пытается сохранять видимость нормальной жизни, особенно в Москве, однако настроения среди населения постепенно меняются. Все больше россиян признают, что устали от войны, даже если не готовы открыто критиковать власть.

Вас также могут заинтересовать новости: