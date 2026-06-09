Домашним котам и кошкам нужно укорачивать кончики когтей, чтобы они не мешали им при ходьбе.

В природе кошачьи когти выполняют целый ряд важных функций, но в домашних условиях они, наоборот, часто оказываются довольно проблемными. Например, без естественного стачивания когти могут перерасти, а поскольку это доставляет питомцу дискомфорт, он начнет точить их о мебель в доме - что уже будет доставлять дискомфорт хозяевам.

Если вам знакома такая ситуация - стоит узнать, можно ли котам подстригать когти и, если да, то когда именно это нужно делать.

Можно ли подстригать когти котенку - кому это лишь принесет вред

У животных, которые постоянно живут в квартире и редко выходят на улицу, когти часто перерастают и начинают цепляться за ткани и ковры. Это может мешать при ходьбе и даже привести к травмам, поэтому специалисты советуют регулярно проводить стрижку таким питомцам.

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Впрочем, люди могут по-разному объяснять, почему нельзя подстригать когти кошкам, и порой оказываются правы. Так например, делать этого не стоит:

у уличных кошек – когти помогают им защищаться от других животных, забираться на деревья и ловить добычу;

у котят до 3–4 месяцев – в этом возрасте когтевая пластина еще очень мягкая и легко повреждается;

у больных животных – стрижка может вызвать сильный стресс, а при обострении некоторых заболеваний это негативно скажется на работе иммунной системы.

Обычно процедуру советуют проводить примерно раз в две-четыре недели, ориентируясь прежде всего на поведение животного. При этом следует помнить, что коготь имеет живую часть с сосудами и нервами, поэтому обрезать нужно лишь прозрачный кончик, избегая розовой зоны, чтобы не причинить боли и не вызвать кровотечение.

Как правильно подстригать когти коту - инструменты и техника

Но главное даже не как подстригать когти коту, а чем. Дело в том, что обычные ножницы, какими бы острыми они ни были, могут повредить коготь и привести к его расслаиванию, так что для работы необходимо использовать специальный когтерез: его можно недорого приобрести в зоомагазине или ветеринарной аптеке.

Перед стрижкой кошку желательно успокоить, а еще лучше - выбрать для процедуры момент, когда она уже расслаблена, например после еды или игры. Затем зафиксируйте ее лапу, выдвините коготь легким нажатием на подушечку пальца и срежьте только самый кончик.

После процедуры рекомендуется проверить все когти и при необходимости сгладить края, чтобы они не цеплялись за поверхности.

К тому же, если вы знаете, как правильно подстригать когти кошкам, ваши питомцы со временем привыкнут к этому, перестанут сопротивляться и вся процедура не будет занимать у вас и минуты времени.

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