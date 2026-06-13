В начале лета клубника особенно уязвима к дождливой и влажной погоде, из-за чего на ней может образоваться гниль.

Серая гниль – одно из самых распространенных и опасных заболеваний клубники, которое может быстро испортить часть урожая даже при хорошем уходе. Разберемся, как ухаживать за клубникой в июне, чтобы уберечь плоды от этого заболевания.

Чем лечить серую гниль - лучшие меры профилактики

Серая гниль на клубнике вызывается грибком Botrytis cinerea, который активизируется при высокой влажности и плохом проветривании кустов: сначала на плодах появляется небольшое мягкое пятно, которое быстро расширяется, покрываясь серым пушистым налетом. В итоге клубника теряет вкус и плотность, а инфекция постепенно распространяется на соседние посадки.

Чаще всего заболевание развивается именно при чрезмерной густоте посадок и длительной влажности листьев после дождя или полива. Причем плохая вентиляция между кустами лишь способствует застою влаги, создавая идеальные условия для грибка. Кроме того, риск заражения увеличивает контакт ягод с почвой, где и находятся споры.

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Соответственно, в том, как избавиться от гнили, главную роль играют не подкормки, а правильный уход за грядками. Прежде всего важно регулярно удалять поврежденные листья и испорченные ягоды, чтобы сдерживать распространение инфекции.

Мульчирование соломой или укрывным материалом поможет уменьшить контакт ягод с влажной почвой и снизит количество спор грибка. А сам полив лучше проводить под корень, не смачивая листья и цветоносы, так как лишняя влага на поверхности растений ухудшает состояние урожая.

Из того, чем обработать клубнику от гнили, многие садоводы обычно предпочитают мягкие профилактические препараты на основе полезных бактерий. Например, хорошо подходят средства с сенной палочкой или триходермой – они безопасны для растений и при этом помогают снизить риск заражения.

Причем важно уточнить, что они не лечат уже поврежденные ягоды, а лишь замедляют развитие грибка и укрепляют растения.

Ранее мы писали, чем подкормить клубнику во время цветения.

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