Улитки могут быстро испортить посадки, но справиться с ними несложно.

Слизни и улитки считаются одними из самых распространенных вредителей сада и огорода. Особенно активно они размножаются в прохладную и дождливую погоду, и могут всего за несколько ночей серьезно повредить молодые посадки. Разберемся, как бороться с улитками в огороде и какие народные средства могут вам в этом помочь.

Как избавиться от улиток на огороде - популярные методы

Слизни и улитки предпочитают влажные, затененные участки с густой растительностью, большим количеством органических остатков и рыхлой мульчей. Причем наибольший вред они наносят ночью, когда выходят на поиски пищи и начинают объедать молодые листья, стебли и всходы.

Распознать появление вредителей довольно просто: на растениях появляются маленькие следы укусов, а вокруг них - блестящие следы слизи.

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Главное средство от улиток на огороде - физические барьеры. Вокруг растений можно рассыпать крупный песок или мелкий гравий, использовать медные ленты, специальные гранулы из овечьей шерсти либо пластиковые защитные колпаки. Подобные препятствия значительно затрудняют доступ вредителей к посадкам.

Хорошие результаты в том, как избавиться от улиток на участке, дает и обычный ручной сбор: осматривайте грядки ранним утром или вечером, собирайте вредителей и уносите за пределы участка. Кстати, для их привлечения можно раскладывать на участке доски, камни или другие укрытия, под которыми они будут собираться днем.

Современным органическим методом борьбы считается использование специальных нематод – микроскопических организмов, которые поражают молодых слизней. Этот способ безопасен для людей, домашних животных и полезных насекомых, но для его эффективности почва должна постоянно оставаться влажной и теплой.

Как избавиться от улиток в огороде - другие варианты

Также помочь может и своеобразная ловушка для улиток на даче, а именно - их естественные враги: ежи, лягушки, жабы, птицы и жужелицы. Чтобы привлечь их на участок, можно оставить небольшие кучки веток, обустроить компостную зону или небольшой водоем.

Но главное в том, как избавиться от слизней и улиток на огороде - это поддержание чистоты. Если же вы не желаете собственноручно собирать вредителей, любые потенциальные укрытия для них нужно убрать - будь то скошенная трава, доски или различный мусор. Улитки попросту не могут долго находиться под открытым небом.

А еще их отпугивают некоторые растения, так что как народное средство от улиток на огороде можно рассадить лаванду, шалфей, фенхель и прочие культуры с ароматной листвой.

Впрочем, важно помнить, что слизни и улитки являются частью природной экосистемы. Они участвуют в разложении органических остатков и служат пищей для многих животных, поэтому главная задача садовода – не полное их уничтожение, а разумный контроль их численности.

Зная, как бороться с улитками на участке, вы сможете защитить растения от повреждений и сохранить урожай без использования агрессивных химических средств.

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