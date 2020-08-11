Заявление Тихановской, в котором она просит людей не выходить на протесты, сделано под давлением - штаб

Заявление Тихановскую, вероятно, заставили записать в кабинете главы белорусского ЦИК Лидии Ермошиной.

В штабе оппозиционера Беларуси Светланы Тихановской заявили о давлении со стороны силовиков, когда политик записывала обращение к протестующим с просьбой не выходить на акции протеста.

Об этом сообщает белорусский Telegram-канал The Onliner.

Заявление Тихановскую, вероятно, заставили записать в кабинете главы белорусского ЦИК Лидии Ермошиной, когда оппозиционерка пришла вместе с адвокатом подавать жалобу на результаты выборов президента.

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Однако, по словам пресс-секретаря штаба Марии Колесниковой, адвоката в кабинет так и не пустили.

«По имеющийся информации, Тихановская оставалась в кабинете Ермошиной 3:00 с двумя высокопоставленными чиновниками силовых структур. Она находилась там без связи и без своих адвокатов», - сказала Колесникова.

Штабу не известно, о чем представители ЦИК и силовиков разговаривали с Тихановской. Однако сама Колесникова видела, как из здания выходили люди с черными сумками, в которых, по ее мнению, находилась видеоаппаратура.

Некоторые СМИ дополняют предположение объединенной оппозиции в искренности скандального заявления Тихановской сравнением дивана главы ЦИК Лидии Ермошиной у нее в кабинете и того дивана, на котором сидела лидер оппозиции, когда читала обращение к гражданам по бумажке.

Протесты в Беларуси и отъезд Тихановской: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим.

В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, Тихановская не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Она заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

Сегодня стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве.

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Яна Ставская