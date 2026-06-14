Какие фрукты легко вырастить в саду: эксперты рассказали, как не навредить деревьям

Вишневые и сливовые деревья являются очень неприхотливыми, и прощают некоторые ошибке в уходе.

Многие косточковые деревья легко выращивать на своем участке. При этом некоторые деревья - гораздо легче, чем другие. Как рассказали эксперты для сайта Марты Стюарт, такие известные фрукты, как персики, сливы, вишни, абрикосы и нектарины, относятся к категории косточковых фруктов, некоторые из них более восприимчивы к вредителям и болезням, чем другие. Поэтому эксперты рекомендуют три самых простых в выращивании в домашних условиях дерева для получения обильного урожая.

Вишневые деревья – идеальный вариант для небольших садов, и за ними проще ухаживать, чем за черешнями. Как рассказал Джеймс Фостер из Nature Plus Services, вишни очень практичные растения для садоводов. Они хороши для приготовления компотов, пирогов, варенья и соусов.

Что делает вишневые деревья неприхотливыми в уходе, так это их способность переносить тень, чем другие косточковые плодовые деревья. "Это не значит, что им нужна глубокая тень, но они могут справиться с более неудобным положением, чем персики или абрикосы", – говорит Фостер. Их также можно пустить расти вдоль стены или забора, что удобно в небольшом саду и облегчает сбор урожая.

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Сливовое дерево имеет красивую форму, прекрасные цветы и отличается исключительной урожайностью. "Оно оправдывает себя еще до того, как появятся плоды", – говорит Фостер. Сливы довольно неприхотливы, главное не сажать их в холодный, влажный угол.

Для небольшого двора или открытого пространства Фостер рекомендует самоопыляющийся сорт. Также проверьте подвой, поскольку это имеет большее значение. "Именно подвой определяет, получится ли у вас в итоге дерево, за которым можно ухаживать, или что-то слишком большое для этого места", - говорит он.

В первые несколько лет главная задача – дать дереву прижиться. "Убирайте траву и сорняки у основания, мульчируйте почву и правильно поливайте в засушливые периоды", – продолжает Фостер. В засушливое лето обычно недостаточно просто полить дерево ведром воды время от времени, особенно если речь идет о молодом дереве.

выращивать нектарины чуть более сложно, чем сливы и вишни, но они все же подходят для начинающих. Они самостоятельно опыляются, это значит, что на участке может расти одно дерево.

Однако следует помнить, что нектарины могут страдать от вредителей и грибковых заболеваний, поскольку у них отсутствует защитный слой пушистой кожуры. Для обеспечения получения здоровых и вкусных плодов Хизер Кирк-Баллард, специалист по устойчивому городскому ландшафтному дизайну в Колледже сельскохозяйственных и экологических наук Университета Джорджии, говорит, что важны регулярная обрезка и опрыскивание.

Уход за деревьями

Все косточковые плодовые растения лучше всего растут на солнечном месте в хорошо дренированной, слегка кислой почве. Хорошая циркуляция воздуха необходима для предотвращения появления вредителей и болезней, поэтому проводите обрезку по расписанию, чтобы открыть крону. "Избегайте низин, подверженных заморозкам", – добавляет Кирк-Баллард.

Эксперты рекомендуют ежегодно обрезать деревья, весной подкармливать удобрениями, поливать жарким летом, а по мере необходимости нормировать урожай, чтобы не перегружать дерево.

Какие деревья могут дать урожай чуть ли не в первый год после посадки

Напомним, что самыми быстрорастущими садовыми деревьями считаются шелковица, черешня и вишни. Также быстро растет и достигает возраста плодоношения яблоня. При этом дереья карликовых сортов взрослеют быстрее.

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