На протестах в Беларуси умер парень: его запихнули в автозак, а затем отправили в психбольницу

Парню стало плохо в автозаке, но конвоиры, подумав, что он неадекватный, отправили в психбольницу.

В больнице Гомеля умер 25-летний парень, куда его доставили силовики 10 августа - в день протестов против Александра Лукашенко.

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на комментарий матери погибшего.

Парень участия в протестах не брал. Силовики задержали его, когда тот ехал в воскресенье на свидание к девушке. Парня вытащили из транспорта и посадили в автозак. Матери белорус успел написать только СМС о задержании.

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Информацию о местонахождении задержанного родственникам не предоставляли. Сообщили только о смерти.

У погибшего были проблемы с сердцем. Когда парень находился в закрытом автомобиле на очередь в СИЗО, ему стало плохо.

«Он кричал, просил помощи ... И конвой подумал, что он неадекватен и завез в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблемы не с психикой ... Ему вызвали бригаду медиков и перевезли в ближайшую больницу. Но Сашку (погибшего парня - УНИАН) не спасли, потому что, как мне сказали, его привезли в состоянии клинической смерти», - рассказала женщина.

В то же время правозащитники заявили о двух смертях и 6500 задержанных за три дня протестов в Беларуси.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что она уехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал их задерживать.

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