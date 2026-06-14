Китайский внедорожник проехал 'невозможную' полосу препятствий (видео)

Для внедорожника подготовили полосу испытаний, которая имитирует бездорожье.

Китайская компания BYD продемонстрировала возможности своего электрического внедорожника Yangwang U8. Для этого автомобиль прошел целую полосу препятствий, пишет Supercar Blondie.

Отмечается, что для внедорожника подготовили полосу испытаний, которая имитирует бездорожье. Она покажется трудной для большинства автомобилей, но китайский внедорожник прошел её без особых усилий.

На видео показано, как BYD Yangwang U8 преодолевает углы, которые выглядят просто сверхъестественными. В один момент внедорожник даже висит на краю крутого склона.

Видео дня

Более того, китайский внедорожник непринужденно скользил вверх и вниз на большом склоне. В издании отметили, что это доказывает то, что электрические автомобили все лучше справляются с бездорожьем.

Китайский внедорожник без проблем ездит на трех колесах

Ранее в сети появилось видео, на котором полноразмерный внедорожник Fangchengbao Bao 8 поднимает одно колесо в воздух и спокойно продолжает ехать на трех. Такой "фокус" стал возможен благодаря подвеске DiSus-P Ultra.

Каждое колесо модели собственное независимое гидравлическое управление и может подниматься или опускаться отдельно от других. Проще говоря, машина умеет "хромать" на одну ногу, пока владелец крутит гайки.

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