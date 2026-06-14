Россия переходит на менее мощную взрывчатку ТА-20 в снарядах: в Defense Express назвали причину

Эксперты объясняют эти изменения необходимостью удешевить и ускорить производство боеприпасов.

Российская оборонная промышленность массово переходит на использование менее мощного взрывчатого вещества при оснащении артиллерийских и танковых снарядов. В частности, взрывчатое вещество A-IX-2 заменяют на более слабое ТА-20, которое уже длительное время применяют на поле боя, пишет Defense Express.

На данный момент известно, что под замену взрывчатки уже попали снаряды: 100-мм 3ОФ70, 122-мм ОФ56, 152-мм 3ОФ64, 125-мм 3ОФ26, 152-мм 3ОФ25, 152-мм 3ОФ29, 152-мм ОФ59, а также 122-мм ракеты 9М22У.

Чтобы понять разницу между этими типами взрывчатых веществ, издание рассматривает их состав и характеристики.

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Как отмечают аналитики, A-IX-2 состоит из 73% гексогена, 23% алюминиевой пудры и 4% флегматизатора виска или парафина, который делает гексоген более безопасным для эксплуатации. ТА-20 состоит из 80% тротила и 20% алюминиевой пудры. В обоих случаях алюминиевая пудра применяется для усиления фугасного и зажигательного эффекта за счет повышения температуры взрыва.

Сам по себе гексоген значительно мощнее тротила, поэтому смесь A-IX-2 получается мощнее ТА-20 более чем на 30%, отмечают в Defense Express. Для сравнения: у ТА-20 скорость взрыва составляет около 6000 м/с, в то время как у A-IX-2 она составляет около 8400 м/с, что обеспечивает значительно более высокую бризантность и более качественное образование первичных осколков.

Стоимость и сроки производства

Переход к другому типу взрывчатки издание объясняет различиями в производстве. Гексоген значительно сложнее и дороже в производстве, чем тротил.

"Его синтез сложен, требует специфического сырья, много времени и дорогостоящих производственных линий, даже наполнить им снаряды сложнее, чем тротилом и взрывчатыми смесями на его основе", – отмечают эксперты.

Поэтому, когда армия немедленно нуждается в большом количестве дешевых снарядов, оборонная промышленность переходит на более дешевые взрывчатые вещества типа ТГА (смесь тротила, гексогена и алюминиевой пудры в различных соотношениях) или даже на ТА-20 без гексогена.

Снаряды же с A-IX-2 обычно производят в мирное время, когда нет необходимости максимально удешевлять и ускорять производство. Как отмечают в Defense Express, переход россиян с A-IX-2 на дешевую ТА-20 не является удивительным. Вероятно, это постепенно происходило с момента начала полномасштабного вторжения в Украину.

Подробнее о снарядах, которые использует РФ

В начале мая сообщалось, что КНДР рекордно нарастила производство снарядов, которыми Россия обстреливает Украину. В Пхеньяне утверждали, что объемы выпуска снарядов стали крупнейшими в истории страны.

Также появилась информация, что Россия разработала решение против украинских дронов. Государственная корпорация "Ростех" заявила о создании зенитного артиллерийского комплекса "Цитадель", который якобы имеет калибр 30 мм и предназначен для защиты стационарных объектов от ударов БПЛА мультикоптерного и самолетного типа.

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