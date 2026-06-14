Почему Россия запускает 'Цирконы' и 'Орешники' по Украине: в Генштабе назвали главную цель

Россиянам нужно каким-то образом достичь цели, которую перед ними поставил Кремль.

Россияне используют гиперзвуковые крылатые ракеты типа "Циркон" и баллистические ракеты средней дальности "Орешник" для того, чтобы повлиять на ситуацию внутри Украины и вызвать негативные общественные процессы.

Об этом в интервью LIGA.net сказал начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов. "Массово они (ракеты) применяются потому, что России нужно как-то достигать цели, поставленной ее военно-политическим руководством", – сказал он.

В частности, Гнатов пояснил, что россияне не имеют успехов на поле боя, а также не могут реализовать цели дипломатическим путем из-за собственного нежелания.

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Поэтому, по словам начальника Генштаба, Москве остается терроризировать украинцев, а именно – расшатывать ситуацию внутри государства.

Таким образом, как отметил он, враг надеется на какие-то негативные общественные процессы, которые будут способствовать выполнению их задач.

Кроме того, Гнатов, входящий в состав украинской переговорной делегации, заявил, что в настоящее время Украина не видит, чтобы руководство России предпринимало действия в направлении окончания войны.

Ракетные удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский объяснил, что использование РФ такого количества ракет для атаки на Киев может стать аргументом для украинской коммуникации с западными партнерами относительно того, насколько жесткой будет вероятная война РФ против Европы.

В то же время он подчеркнул, что удары "Цирконами" по украинской столице - это, в частности, и проблема для США. Поскольку если Белый дом не способен останавливать российские ракеты над Украиной, то позже он не сможет противостоять китайским ракетам, которые будут атаковать их корабли в Тихом океане.

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