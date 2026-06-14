Киевлянка купила старый дом в деревне и обнаружила в нём следы народных технологий

Собственный дом в деревне становится трендом среди современных украинцев.

В последние годы все больше украинцев задумываются о переезде из больших городов в сельскую местность. Одних привлекает спокойствие и близость к природе, других – возможность приобрести недорогое жилье и обустроить его по своему вкусу. А благодаря возможности работать удаленно во многих профессиях, это уже вполне реальный вариант.

Автор YouTube-канала Аника & Co в недавнем видео поделилась собственным опытом переезда из Киева в старую сельскую хату, где она поселилась вместе с четырьмя котами и двумя собаками.

Женщина говорит, что быстро привыкла к новому ритму жизни и наслаждается им. Каждое утро она выпускает животных на прогулку, а погода придает особую красоту началу дня. Однако за месяц жизни на новом месте она уже столкнулась с рядом неожиданных проблем во время ремонта.

Видео дня

Борьба с кривыми стенами и аварийной печкой

Начать ремонт хозяйка решила с кухни. Сначала она планировала снять старое покрытие и выровнять поверхности шпаклевкой, однако после детального осмотра поняла, что стены находятся в гораздо худшем состоянии, чем казалось. Из-за больших пустот и повреждений пришлось вернуться к традиционной глине.

"Решила замазать это глиной. И чем дольше я мазала, тем больше понимала, что у меня получается все кривее и кривее и стало выглядеть значительно хуже, чем было до этого. Я теперь понимаю, что не смогу это выровнять", – рассказала женщина.

Во время ремонта открылись многочисленные трещины и сквозные отверстия в старой печи. По словам автора, сооружение занимает почти треть дома, к тому же имеет проблемы с дымоотводом. Из-за этого она уже задумывается о его демонтаже в будущем.

Следы утраченных технологий предков

Одним из самых интересных открытий стали материалы, которыми когда-то обмазывали стены. Расбирая старое покрытие, женщина обратила внимание на характерную структуру глиняной смеси и вспомнила сельские традиции, которые успела увидеть в детстве. Она предполагает, что во время строительства могли смешивать глину с конским навозом.

"Я вспомнила, что когда я была маленькой, бабушка просила меня собирать по дороге конские экскременты. И она ими смазывала, подмазывала дом, хлев. Ну и, скорее всего, это также на основе этих конских экскрементов... Вот такая история", – удивляется автор.

Неожиданная проблема со старым окном

Еще одним вызовом стало старое деревянное окно. После демонтажа внутренних рам хозяйка обнаружила не только отсутствие одного стекла, но и серьезное проседание конструкции. Полностью менять окно она пока не планирует из-за ограниченного бюджета.

Отдельное внимание хозяйка уделяет запущенному саду. Она самостоятельно обрезает старые деревья с помощью аккумуляторных инструментов, ведь нанимать специалистов пока не может. Часть древесины планирует использовать как запас топлива на случай зимовки в деревне.

Другие рассказы блогеров о жизни в деревне

Как писал УНИАН, в Одесской области дизайнерка восстановила старый 100-летний дом, превратив его в современное пространство с зеленым двором, прудом и беседкой. Процесс обустройства стал для владелицы способом внутреннего восстановления и вдохновения.

Также мы приводили рассказ молодой пары, которая три года назад приобрела старый сельский дом в аварийном состоянии и вместо сноса провела капитальный ремонт. Они заменили перекрытия, потолок, пол, двери, окна и электрику, обновили интерьер в светлых оттенках и обустроили двор с новым забором, газоном и деревьями.

Вас также могут заинтересовать новости: