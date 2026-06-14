Эти 3 старомодных правила знакомств пора забыть раз и навсегда

Эксперт по отношениям объяснила, почему старые сценарии ухаживания больше не работают.

Эксперт по любви и отношениям Эрика Джордан перечислила три устаревших правила знакомств, которые стоит оставить в прошлом.

"В современной сфере знакомств мужчины, по большей части, пришли к тому, что усилия редко проявляются. Сколько бы мне ни было лет, я часто встречаю мужчин, которые в качестве основного способа общения отправляют лишь изредка смайлики. Это отсутствие усилий часто преподносится как "милая попытка" оставаться в центре внимания женщины. Но этого недостаточно", - отметила эксперт в своей статье для YourTango.

И вот какие устаревшие правила знакомств, по ее мнению, следует забыть раз и навсегда.

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Перестаньте ухаживать просто ради ухаживания. Когда дело доходит до современных романтических отношений, усилия, кажется, находятся под угрозой исчезновения. Сейчас редко встречаются мужчины, которые искренне хотят узнать женщину. Возможностями для более глубокого общения редко пользуются. Однако в какой-то момент женщина захочет знать, что ее ценят как человека, а не просто как "оболочку" для временной цели.

Откажитесь от устаревшей идеи погони. В прошлом, когда женщину интересовал мужчина, е метод был прост: она проявляла совсем немного интереса, а потом ничего не делала. И говорила себе, что мужчины должны добиваться ее, а она должна обеспечивать им погоню. И это работало каждый раз. Это поднимает важный вопрос: было ли бездействие женщины причиной того, что ее добивались из искреннего интереса, а не поддаваясь устаревшим инстинктам? В конце концов, легко желать того, чего не можешь иметь, но действительно ли это основа для значимых отношений?

Перестаньте давать мужчинам эмоциональную свободу действий. Даже если некоторые мужчины предпочитают менее глубокие разговоры, они всё равно хотят чувствовать себя особенными. С другой стороны, женщины часто хотят, чтобы их понимали не только на поверхностном уровне. В любом случае, всем нам определенно нужно больше, чем просто смайлик с подмигиванием. Люди, поднимите планку – иллюзия, что нужный человек сам собой найдет с нами общий язык, и мы волшебным образом поймем, что это он, абсурдна.

Напомним, ранее стало известно, какую старомодную фразу вместо "Я люблю тебя" говорят друг другу самые счастливые пары.

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