Протесты в Беларуси: еще несколько предприятий присоединились к забастовке

В Беларуси сотрудники предприятий объявляют забастовку из-за несогласия с предварительными результатами президентских выборов.

В Беларуси рабочие уже нескольких заводов присоединились к забастовке, объявленной на фоне массовых протестов против фальсификаций на президентских выборах.

Помимо бессрочного протеста, который объявила часть рабочих Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова (МЭТЗ), забастовка началась на Жабинковском сахарном заводе, сообщает Telegram-канала NEXTA.

"Жабинковский сахарный завод полностью остановил свою работу, люди бастуют. Рабочие собрались в ДК и требуют встречи с председателем райисполкома для выдвижения своих требований", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание РИА Новости со ссылкой на источник, трубопрокатный и канатный цехи Белорусского металлургического завода тоже прекратили работу из-за забастовки рабочих.

Как сообщает NEXTA, формат забастовки и конкретные требования для предприятия уже обсуждаются на БелАЗе в Жодино.

Забастовка также началась в Институте химии новых материалов НАН Беларуси и в РУП Белэнергосетьпроект.

Помимо этого, к протестующим присоединились и сотрудники Минского маргаринового завода. "Минский маргариновый завод массово уходит с работы. Люди хлопают, машины сигналят", - пишет NEXTA.

Гродно Азот не признал результаты выборов и также готовится бастовать, добавляет Telegram-канал.

Выборы в Беларуси: справка

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

Вечером 10 августа массовые протесты в Беларуси продолжились.

Утром 11 августа кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула страну и сейчас находится в Литве.

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