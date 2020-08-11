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Протесты в Беларуси: еще несколько предприятий присоединились к забастовке

12:58, 11 августа 2020
Мир
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В Беларуси продолжаются протесты из-за президентских выборов / REUTERS

В Беларуси рабочие уже нескольких заводов присоединились к забастовке, объявленной на фоне массовых протестов против фальсификаций на президентских выборах.

Помимо бессрочного протеста, который объявила часть рабочих Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова (МЭТЗ), забастовка началась на Жабинковском сахарном заводе, сообщает Telegram-канала NEXTA.

"Жабинковский сахарный завод полностью остановил свою работу, люди бастуют. Рабочие собрались в ДК и требуют встречи с председателем райисполкома для выдвижения своих требований", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание РИА Новости со ссылкой на источник, трубопрокатный и канатный цехи Белорусского металлургического завода тоже прекратили работу из-за забастовки рабочих.

Как сообщает NEXTA, формат забастовки и конкретные требования для предприятия уже обсуждаются на БелАЗе в Жодино.

Забастовка также началась в Институте химии новых материалов НАН Беларуси и в РУП Белэнергосетьпроект.

Забастовка назревает в в РУП Белэнергосетьпроект / фото t.me/nexta_live
Забастовка началась в Институте химии новых материалов НАН Беларуси / фото t.me/nexta_live

Помимо этого, к протестующим присоединились и сотрудники Минского маргаринового завода. "Минский маргариновый завод массово уходит с работы. Люди хлопают, машины сигналят", - пишет NEXTA.

Гродно Азот не признал результаты выборов и также готовится бастовать, добавляет Telegram-канал.

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