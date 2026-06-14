Телевизор тайком следит за вами: как перекрыть утечку информации

По словам экспертов, единственный действительно надежный способ не допустить сбора данных – это вообще не иметь современного телевизора.

Современные телевизоры уже не являются просто устройствами для просмотра телепередач. Как пишет издание Dtartlap, сегодня они фактически превратились в компьютеры с собственными операционными системами, магазинами приложений, голосовым управлением и постоянным доступом к сети.

То, что делает современные телевизоры полезным устройством для отдыха, одновременно открывает путь к сбору данных о владельцах устройств.

В публикации отмечается, что вопрос уже заключается не в том, собирают ли умные телевизоры информацию о пользователях, а в том, какие именно данные они получают и насколько человек может контролировать этот процесс.

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Издание подчеркивает, что речь идет не о непосредственном наблюдении за людьми, а об автоматизированном сборе информации о предпочтениях пользователей в рекламных целях.

Одним из ключевых инструментов такого сбора информации является технология ACR (Automatic Content Recognition). Она способна определять контент, отображаемый на экране, независимо от того, поступает ли он из телевизионного сигнала, через HDMI-устройство или со стримингового сервиса. Издание объясняет, что эта система работает благодаря распознаванию визуальных или звуковых шаблонов и сравнивает их с имеющимися базами данных.

При этом собранные сведения используются преимущественно для анализа поведения пользователя.

"Они направлены не на личные разговоры или конкретное лицо, а на поведенческие модели: что вы смотрите, как долго, в какое время суток и через какие приложения", – отмечает издание.

Эта информация чрезвычайно полезна для производителей телевизоров, ведь они зарабатывают не только на продаже техники. Значительную роль играет так называемая модель data-driven advertising, которая предусматривает анализ пользовательских привычек и передачу данных рекламным партнерам в обезличенном или частично обезличенном виде.

Проще говоря, производители телевизоров информируют производителей развлекательного контента о том, какие вкусы в целом имеет аудитория, что людям больше интересно, а что меньше. По словам экспертов, это особенно важно в эпоху стриминга, когда эффективность традиционной телевизионной рекламы постепенно снижается.

Отдельный вопрос – это встроенные микрофоны, которые нужны для голосового управления телевизором. Хотя производители уверяют, что голосовое распознавание активируется только после соответствующей команды, именно эта функция вызывает наибольшее беспокойство среди владельцев телевизоров.

"На большинстве современных устройств микрофон можно отключить в настройках или заблокировать физическим переключателем, а в отдельных случаях даже полностью отключить программными средствами", – отмечает издание.

Для тех, кто хочет уменьшить объем данных, передаваемых производителю, издание советует отключить функцию ACR, запретить персонализированную рекламу, деактивировать сбор аналитики использования и отключить голосового помощника вместе с микрофоном. Хотя это не устранит передачу информации полностью, такие шаги существенно сократят возможности для рекламного профилирования.

"Пока устройство подключено к интернету, определенный уровень обмена данными неизбежен – например, из-за обновлений, работы приложений или стриминговых сервисов", – заключает автор.

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