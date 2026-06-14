'Мы должны к этому готовиться': командующий ДШВ рассказал, может ли скоро закончиться война

Командующий ДШВ отметил, что ложные надежды только разрушают внутреннюю готовность бороться дальше.

Военные и все мирное население Украины должны окончательно избавиться от любых иллюзий относительно скорого завершения войны. Такое мнение высказал командующий Десантно-штурмовыми войсками, Герой Украины Олег Апостол в интервью специальному корреспонденту ТСН Юлии Кириенко.

По его словам, украинское общество и армия должны морально настроиться на длительное противостояние с Россией. Он подчеркнул, что ожидание конкретных дат завершения войны только разрушает внутреннюю готовность бороться дальше.

"Мы должны сейчас настроиться на то, что она (война - УНИАН) не закончится скоро. Вот мы должны себя так максимально настроить, что перемирия не будет, должны к этому готовиться", – сказал Апостол.

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Командующий ДШВ отметил, что ложные надежды опасны, так как из-за них люди начинают преждевременно расслабляться и перестают поддерживать армию.

Однако Апостол подчеркнул, что украинцам не стоит преуменьшать собственные достижения. Он добавил, что сам факт того, что Украина уверенно противостоит вторжению РФ, уже является историческим достижением.

"Единственный путь к настоящей победе – это ежедневная, системная подготовка и восприятие борьбы как длительного процесса, где нет места расслаблению или вере в пустые компромиссы с врагом", - резюмировал Апостол.

Россия ведет не ту войну, на которую рассчитывала в 2022 году

Ранее бывший посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что когда Россия вторглась в Украину в 2022 году, она рассчитывала на совершенно иную войну, чем та, которая продолжается сейчас. По его словам, причиной является стойкость украинской обороны.

Пайфер отметил, что главной проблемой для российских войск и одновременно преимуществом для ВСУ является то, что украинцы держат оборону на подготовленных позициях и им, в отличие от врага, не нужно наступать через открытую местность, чтобы захватывать новые территории.

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