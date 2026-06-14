'Год, как погиб Юра': вдова актера Фелипенко обратилась с отчаянным призывом к украинцам

В мае текущего года Юрию Фелипенко исполнилось бы 33 года.

Вдова погибшего на войне известного украинского актера Юрия Фелипенко, ведущая Катерина Мотрич, трогательно почтила его память в годовщину гибели и обратилась с призывом убивать в себе все русское.

"Год, как погиб Юра. Я скучаю по его голосу, рукам, запаху, смеху, движениям, походке, духам, которые смешивались с запахом тела. Скучаю по нашим разговорам о том, какие все дурачки, а мы не дурачки. Я так скучаю по тому, как он мастерски обыгрывал слова, придумывая мне или коту новые клички... Скучаю по уставшим глазам, по счастливому голосу при встрече. Скучаю по мечтам и планам, по любимой нездоровой пище, против которой я боролась, по глупым футболкам, по любви, клятвам и обещаниям… Я дико скучаю по физическому существованию Юры", - отметила она в Instagram.

Катерина опубликовала подборку фото, среди которых скриншот последних сообщений Юры.

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"За этот год изменилось все и все. Смерть меняет людей как причастных, так и путешественников. Сейчас мне легче, но это легче не лучше, потому что боль трансформировалась, стала другой и изменила ритм. Этот год был глупым, пустым, поучительным и очень жестоким ко всем, кто тоскует по Юрке. И в этот до конца моих лет самый печальный день года я повторюсь: убивайте в себе все русское. Юрка убила Россия. И я никогда им этого не прощу. Так как никогда не перестану нести память. Никогда не забуду все важное и неважное с ним. Никогда не перестану его любить. Никогда не позволю забыть", - добавила Мотрич.

Напомним, как писал УНИАН, Юрий Фелипенко погиб на войне летом 2025 года. 8 мая 2026 года актеру исполнилось бы 33 года.

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