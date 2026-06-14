Военные рассказали о ликвидации офицера РФ, который докладывал Путину о Сиверске

Украинская разведка сообщила о маршруте, по которому будет следовать российский офицер.

Украинские пилоты уничтожили не только российского офицера, уроженца Калмыкии Нарана Очир-Горяева, но и его комбата. Об этом рассказал начальник пункта управления 20-й бригады беспилотных систем "К-2" с позывным "Рам".

Как сообщил "Рам", украинская разведка следила за Очир-Горяевым, который еще в 2025 году лично докладывал российскому диктатору Владимиру Путину о захвате Сиверска.

"Наша разведка докладывает обо всех его выездах и заездах. И мы спланировали спецоперацию по ликвидации этого враждебного нам персонажа. Я вам немного приоткрою карты: в той машине был еще командир его батальона и начальник штаба. Начальник штаба сейчас в тяжелом состоянии, а командир батальона погиб вместе с ним", – рассказал "Рам".

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По его словам, разведка сообщила о маршруте, по которому будет ехать российский офицер.

"Время указали другие наши средства. Милстрайк осуществлял патрулирование этой дороги и случилось так, что мы его ликвидировали", - отметил "Рам".

Что известно о гибели Очир-Горяева

Напомним, что о гибели Очир-Горяева 5 июня сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков, однако подробностей о причинах и обстоятельствах смерти не привел.

Впоследствии стало известно, что за ликвидацией российского военного стоят операторы роты ударных БПЛА 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2".

"Это работа небольшого экспериментального подразделения на базе одного из наших батальонов, которым я сейчас курирую и занимаюсь их боевой работой и планированием. Основная задача этого небольшого подразделения – не допустить смещения фронта и дальнейшего продвижения войск. То есть мы работаем на более короткую дистанцию, чем бригадные мидлстрайки, и у нас немного своя зона ответственности", – рассказала командир подразделения по позывному "Сарацин".

Кого еще ликвидировали ВСУ

Ранее сообщалось, что в Запорожской области дроны массированно "накрыли" полигон с оккупантами. Командующий СБС Роберт Бровди сообщил, что под удар попали подразделения, которые проходили подготовку перед отправкой на фронт.

Также на Торецком направлении ВСУ ликвидировали "жирную" цель оккупантов. Украинские военные уничтожили группу российских пехотинцев, среди которых был российский офицер радиоразведки. Блиндаж врага замаскировали под мусор.

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