Быстрый тест на выгорание покажет, есть ли у вас накопленная усталость от жизни.

Люди, которые хотят узнать больше подробностей о своей личности, могут пройти психологический тест. Это опросник, в котором испытуемому нужно выбрать одну картинку из нескольких предложенных. Хотя такой формат является скорее развлекательным, он все же может очень много сказать о личности. Считается, что выбор изображения тесно связан с нашими личностными качествами и внутренними потребностями, даже если мы их не осознаем.

Быстрый тест личности - насколько вы выгорели

Данный тест определит ваш примерный уровень стресса и эмоционального выгорания. Для этого рассмотрите пять изображений и подумайте, в каком месте вам бы больше всего хотелось провести отпуск. Делайте выбор не на основе практичности - лучше прислушайтесь к внутреннему чутью и подумайте, какая картинка вызывает эмоциональный отклик.

Обратите внимание, что данный опрос является развлекательным форматом и не может заменить полноценную диагностику психотерапевта. Для определения реального уровня стресса тест на усталость должен проводить врач.

Видео дня

Картинка №1 - расслабление на пляже

Люди, которые в своих мечтах видят себя на шезлонге у моря, легко бы прошли тест на выгорание на работе. Вы очень устали от рабочих обязанностей и постоянной ответственности. Однако имеете хороший показатель эмоциональной стабильности и можете быстро вернуться в норму, если хорошо расслабитесь. Вам нужен отдых, во время которого можно положиться на профессионалов и ничего не контролировать.

Картинка №2 - ночевка в лесу

Если вы мечтаете оказаться в лесу в окружении дикой природы, то ваша усталость, вероятно, связана не с работой, а скорее с высоким давлением общества и социальными ожиданиями. Вы критически нуждаетесь в том, чтобы сбежать от суеты и оказаться наедине с собой, где никто ничего от вас не требует. Вам стоит чаще делегировать свои обязанности родным, а не пытаться делать все домашние дела в одиночку.

Картинка №3 - путешествие в горы

Такой вариант выбирают люди, которые чувствуют эмоциональную усталость. Скорее всего вы отягощены чувством вины, сильными душевными терзаниями или неспособностью принять трудное решение. Вам нужен не столько физический отдых, как возможность посмотреть на жизнь с новой перспективы и разгрузить голову. Возможно, вам поможет взгляд со стороны или хотя бы словесная поддержка близких.

Картинка №4 - культурный отдых

Если вам хочется отправиться на экскурсию или посетить историческую достопримечательность, то сильного выгорания, вероятно, у вас нет. Тест на уровень стресса указывает на ваше хорошее эмоциональное состояние. Вы сохраняете любопытство к миру и желание зарядиться новыми впечатлениями. Даже если чувствуете усталость, небольшая смена обстановки поможет быстро прийти в норму.

Картинка №5 - домашний отпуск

Если идеальный отпуск в вашем представлении - поваляться в кровати и почитать книгу, то это тревожный звонок. Данный тест на эмоциональное выгорание говорит о высоком уровне стресса. Этот выбор часто делают люди, которые перегружены неприятными обязательствами и вынуждены постоянно отказываться от своих желаний. По возможности вам стоит чаще удовлетворять свои потребности и даже побыть эгоистом.

Вас также могут заинтересовать новости: