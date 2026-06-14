Россия 'строит' эсминец 'Лидер' уже более 10 лет: аналитики объяснили, почему это лишь мечта

Эти эсминцы должны были заменить сразу три типа устаревших кораблей РФ.

На очередном военном форуме "Армия-2026" в Кронштадте Россия вновь показала макет атомного эсминца "Лидер" – корабля, о котором говорят еще с 2015 года. Об этом сообщает Defense Express.

Проект 23560 "Лидер" – это шесть гигантских кораблей длиной 200 метров, каждый из которых стоит 1,5 миллиарда долларов за единицу, как отмечают аналитики издания. Итого – 9 миллиардов на всю серию.

Вооружение каждого такого эсминца выглядит впечатляюще на бумаге: по имеющимся данным, это 64 пусковые установки под ракеты "Калибр", "Оникс" и "Циркон", зенитные комплексы С-400 и "Редут", артиллерия, торпеды и два вертолета.

Видео дня

Отмечается, что по первоначальным планам первый корабль должны были заложить еще в 2022 году – но этого так и не произошло. Строительство "Лидеров" должно было начаться только после того, как Россия достроит серию из десяти фрегатов "Адмирал Горшков" – а из них в строю до сих пор только 2, хотя заложено уже 9.

"Сейчас РФ оказалась в ситуации, когда явно не имеет "свободных" 9 миллиардов долларов на строительство шести атомных "аналоговных" кораблей, поскольку расходы на войну против Украины и сопутствующие убытки для экономики для рашистов постоянно растут", – говорится в материале.

В издании напоминают, что эсминцы "Лидер" должны были заменить сразу три типа устаревших кораблей, в частности ракетные крейсеры типа "Москва" – тот самый, который пошел ко дну в 2022 году.

Зенитная установка "последней надежды"

Ранее Россия публично продемонстрировала новый автоматизированный зенитный комплекс "Зубр", предназначенный для ближнего противодействия дронам и защиты критической инфраструктуры. Система объединяет радар, центр управления и четыре огневых модуля с пулеметами калибра 7,62 мм, способные работать почти как "автоматическая стена огня" против малых воздушных целей.

По данным разработчиков, "Зубр" уже передали российскому Минобороны и используют для прикрытия стратегических объектов внутри страны. Эксперты отмечают, что это типичная система "последнего рубежа", которая должна сбивать дроны, прорвавшиеся через другие эшелоны ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: