Седые волосы появляются не только из-за возраста: что выяснило новое исследование

Новое исследование установило еще одну причину, по которой у человека появляются седые волосы.

Исследователи из Токийского университета обнаружили удивительный биологический процесс: потеря пигмента в волосах может быть формой защиты от повреждения ДНК.

В ходе исследования команда японских ученых проанализировала поведение стволовых клеток в волосяных фолликулах у мышей. Было замечено, что в случае повреждения ДНК эти клетки прекращают регенерацию и превращаются в дифференцированные клетки, процесс, который приводит к появлению седых волос, пишет Libertatea.

Эта реакция, называемая "дифференцировка, связанная со старением", останавливает деление поврежденных клеток, снижая риск образования опухолей.

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Профессор Эми Нисимура, соавтор исследования, объясняет: "Одна и та же популяция стволовых клеток может иметь противоположные судьбы (истощение или размножение) в зависимости от типа стресса и сигналов из микроокружения".

По словам исследователей, седые волосы и риск развития меланомы являются разными последствиями одного и того же клеточного механизма, который активируется в ответ на генетическую агрессию.

Появление седых волос может быть положительным признаком

Исследование также показывает, что воздействие на клетки определенных канцерогенов позволяет им избежать этого процесса. Хотя они сохраняют свою способность к регенерации, это увеличивает риск неконтролируемого размножения, подчеркивая тонкий баланс между старением волос и профилактикой онкозаболеваний.

Таким образом, появление седых волос может сигнализировать о правильном функционировании защитных механизмов организма.

Хотя исследование проводилось на животных, результаты дают ценные сведения о биологических процессах человека:

"Наши результаты не показывают, что седые волосы предотвращают онкозаболевания, а отражают адаптивный ответ организма на повреждение ДНК".

Это открытие может способствовать разработке новых методов в регенеративной медицине и профилактике онкологии.

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Ранее ученые поделились результатами 47-летнего исследования о том, с какого возраста начинается старение. Исследователи изучили изменения в физической форме, мышечной силе и выносливости, которые со временем демонстрировали схожую тенденцию к снижению и пришли к выводу, что физические возможности начинают снижаться уже в 35 лет, даже у людей с высоким уровнем физической подготовки.

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