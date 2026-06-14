Россияне все больше недовольны Путиным перед выборами Зеленский раскрыл данные разведки

Президент даже предположил, что Украине придется заключать соглашение уже с кем-то другим, а не с Путиным.

Прогнозные показатели недовольства россиян своим президентом Владимиром Путиным будут продолжать расти, и его уже сейчас начали готовить к тому, что эти процессы не удастся остановить, учитывая запланированные в России на осень парламентские выборы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Он рассказал, что узнал об этом из докладов наших спецслужб по результатам работы по оценке внутренней российской ситуации и получению документов, которые попадают на стол главе России.

"Мы понимаем, что Путину редко приносят полностью правдивую информацию без прикрас. Но даже то, что он видит в документах, которые к нему попадают, все же позволяет сделать выводы", – отметил президент.

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По его словам, "так называемые прогнозные показатели недовольства россиян Путиным будут неуклонно расти, и его уже сейчас начали приучать к мысли, что рост недовольства не удастся остановить, и этот показатель "не выйдет на плато" до сентября, когда в России запланированы парламентские выборы".

Кроме того, как подчеркнул Зеленский, зафиксирована устойчивая тенденция к падению поддержки правящей партии России, "что означает необходимость значительно более масштабных фальсификаций".

"Сообщают также и о существенном росте протестных настроений в российских регионах. Считаем, что в этих отчетах еще и не учтены потенциальные события июня, июля и августа, которые не могут не повлиять на ситуацию в России дополнительно", – сказал украинский лидер.

Он спрогнозировал, что "справедливое давление на Россию за эту войну будет продолжаться и усиливаться", причем не только наше давление, и в результате к сентябрю Путин выйдет с еще значительно худшими показателями.

"К сожалению, на все публичные и непубличные предложения мира, которые были нами сделаны, прозвучали только слова о продолжении его войны", – констатировал Зеленский.

Он напомнил, что Украина "предлагает договориться о достойном мире", однако, по его мнению, тенденции не изменятся. Президент предположил, что "со временем это может означать, что соглашение придется заключать уже с кем-то другим из России – с тем, кто не будет закрываться от реальности".

Также Зеленский показал отчеты, которые попадают на стол Путина.

Зеленский предлагал Путину закончить войну

Как сообщал УНИАН, 4 июня впервые за время полномасштабной войны Зеленский написал открытое письмо Путину. В нем он призвал завершить войну и перейти к прямым переговорам на уровне лидеров.

Путин назвал письмо "хамством", мол, его цель – создать условия, чтобы встреча была невозможна. Сам российский диктатор сказал, что не собирается встречаться с Зеленским. "Не вижу смысла нам встречаться, смысл украинской стороны – остановить наше наступление, а нам нужны договоренности. До встречи с Зеленским нужно найти решение по урегулированию конфликта", – сказал он.

Впоследствии Зеленский дал оценку ответу Путина на открытое письмо, назвав его слабым. По словам президента Украины, российский диктатор просто не хочет заканчивать войну. Он высказал мнение, что нужно сделать так, чтобы денег в России стало меньше, а давления на нее было больше.

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