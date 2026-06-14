Трампу дают шанс на разворот к Украине, чтобы он не остался жертвой России, - журналистка

Но президент США все еще сопротивляется Конгрессу, который намерен восстановить американскую военную помощь Украине.

У президента США Дональда Трампа еще есть возможности продвинутся в мирных переговорах между Украиной и Россией и стать инициатором "разумной сделки". Об этом в колонке для влиятельной американской ежедневной газеты The Philadelphia Inquirer написала политический обозреватель Труди Рубин.

Она считает, что Украина благодаря "храбрости, стойкости и технологическому гению" смогла переломить ход событий в противостоянии российской агрессии. "Война далека от завершения, но Россия уже несколько месяцев находится в состоянии застоя, практически не продвигаясь вперед, и теперь теряет больше людей, чем может мобилизовать", - указала она.

Однако, по мнению журналистки, Трамп "продолжает помогать проигравшему Путину и подрывать успехи все более заметного победителя - Киева". Она поясняет, что делает такой вывод поскольку Трамп прекратил всю военную помощь Украине, хотя Европа готова оплачивать оружие. В первую очередь, ракеты для систем ПВО, которые нужны для борьбы с баллистическими ракетами РФ. Президент также сопротивляется двухпартийным попыткам в Конгрессе восстановить ограниченную помощь Украине и ввести санкции против России:

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"Если Трамп настаивает на том, чтобы войти в историю как внешнеполитический неудачник (или жертва России), республиканцы в Сенате должны решить, хотят ли они разделить этот позор".

Она пишет, что Россия буквально издевается над Трампом. А тот заявляет, что не хочет провоцировать Москву, отправляя больше оружия, но его нерешительность "превратила его в мишень для насмешек на RT, рупоре Кремля".

Тем временем Украина переносит войну на территорию России благодаря ударам дальнобойных беспилотников. Журналистка привела слова украинских военных, которые называли целью Сил обороны "блокирование российских линий снабжения, что парализует военную логистику внутри России и на оккупированных территориях". Также удары помогают донести до россиян масштабы последствий войны, поскольку контролируемые Кремлем СМИ и интернет постоянно "изображают Россию как победительницу".

"Но Трамп отказывается воспользоваться новой слабостью России и поддержать призыв Зеленского к замораживанию военных действий. Вместо этого его плохо подготовленные переговорщики проглотили требование Путина о передаче Киевом критически важных городов, которые России не удалось захватить силой", - написала она.

Она добавила, что Трамп отказался использовать украинские наработки в области беспилотников в войне с Ираном. Вместо этого он вынудил американскую армию тратить дорогие ракеты на перехват дешевых дронов.

"Мое единственное объяснение такой глупости заключается в том, что президент так и не оправился от гнева на Зеленского за то, что тот отверг знаменитое требование президента 2019 года в телефонном разговоре выкопать (несуществующий) компромат на Байдена. Этот телефонный разговор стал основанием для первого импичмента Трампа", - пишет автор.

По ее мнению, в ходе саммита G7 у Трампа будет возможность изменить позицию и поддержать Украину во время встречи с Зеленским.

Саммит G7 - последние новости

Напомним, что саммит "Большой семерки" пройдет с 15 по 17 июня во французском Эвиане. Обозреватели считают, что Украина будет одним из центральных вопросов для обсуждений. При этом понимание того, что Россия не может выиграть силовым путем, а ее экономика продолжает падение, открывает возможности для дипломатии.

По данным СМИ, Дональд Трамп и Владимир Зеленский примут участие в рабочей сессии группы G7 и могут встретиться в кулуарах.

По мнению авторов Politico, на саммите Украина надеется убедить Трампа "уделять ей больше внимания". Надежды вызывает то, что линия фронта стабилизировалась, а это дает время на принятие решений и устранение критических пробелов, включая вопросы ПВО и дальнобойного оружия.

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