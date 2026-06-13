Новая базовая социальная помощь введена для поддержки семей с невысоким доходом.

В Украине появилась базовая социальная помощь - новая модель поддержки наиболее уязвимых семей. Ожидается, что система полноценно заработает с 1 января 2027 года, а пока она действует в экспериментальном формате. Важно отметить, что законопроект только прошел первое чтение и будет дорабатываться в будущем. Но основные принципы функционирования уже определены.

Адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова в комментарии УНИАН рассказала, кто имеет право на получение социальной помощи по новому законопроекту, какой будет сумма на одну семью, как оформить выплаты и кому в начислении откажут.

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Сколько составляет базовая социальная помощь

Адвокат объяснила, на какие суммы выплат смогут претендовать украинцы при новой модели помощи.

"Если человек не работает, то ему выплачивается 4500 гривень. Если работает, то из этого показателя вычитается та сумма, которую он получает – зарплата. Это на одного человека. На семью рассчитывается так же, исходя из совокупного дохода за три предыдущих месяца. При этом первому члену семьи, обратившемуся за выплатой, выплачивается 100% или 4500 гривень. Следующему, как правило, ребенку, детям или лицу с инвалидностью – также 4500 гривень. А остальным взрослым – по 70% от суммы социальной помощи, то есть 3150 гривень", – объяснила эксперт.

Адвокат привела пример расчета суммы для тех, кто может получить базовую социальную помощь. Если взять для примера семью, где одинокая мать воспитывает двоих детей и не имеет никаких других доходов, то размер базовой социальной помощи может составлять около 13 500 гривень в месяц – то есть ориентировочно по 4 500 гривень на каждого члена семьи.

В то же время важно учитывать, что при расчете помощи принимаются во внимание все имеющиеся источники дохода семьи. В частности, к доходу могут относиться различные государственные выплаты, в том числе пособие на детей.

Адвокат подчеркнула: важно знать, как посчитать, получится ли базовая социальная помощь выгодной для семьи. Если вы получаете другие выплаты от государства, они не будут суммироваться с соцпомощью, поэтому нужно выбрать, какой вид льгот более выгодный.

Кто имеет право на базовую социальную помощь

Если говорить о предложенных законом изменениях, то они фактически не влияют на критерии назначения базовой социальной помощи, говорит адвокат. Основное нововведение заключается в том, что органы местного самоуправления – городские, поселковые и сельские советы – должны будут активнее содействовать тому, чтобы люди, которые имеют право на такую ​​поддержку, были осведомлены об этом и действительно ее получали.

"Речь идет о том, что местные власти должны выявлять таких граждан и проводить информационную работу, чтобы они знали о своем праве и могли им воспользоваться", – пояснила Воронкова.

Сами критерии относительно того, кто может получить социальную помощь в размере 4500 грн, остаются неизменными. Прежде всего речь идет о малообеспеченных семьях и лицах, одиноких матерях и т. п. В целом право на помощь имеют граждане, у которых среднемесячный доход в расчете на одного члена семьи ниже этой суммы.

Как предоставляется базовая социальная помощь 2026 – как оформить выплаты

Оформить выплаты можно в ЦНАП, управлении социальной защиты или через портал "Дія".

Необходимо предоставить следующие документы:

Документ, удостоверяющий личность;

Заявление о намерении получить базовую социальную помощь (для расчета);

Заявление о назначении такой помощи;

Документы, подаваемые при необходимости (в отдельных случаях):

Справки, подтверждающие доходы членов семьи за соответствующий период: трудовая книжка или другие подтверждения увольнения, справка с места работы о доходах или простоях, справка о получении пособия по безработице;

Документы, подтверждающие состав семьи, в частности справка о пребывании на полном государственном содержании;

Подтверждение от органов местного самоуправления об уничтожении или повреждении жилья (при наличии);

Документы об объявлении транспортного средства в розыск или его уничтожении (при наличии);

Акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства или места проживания (при необходимости подтверждения того, что жилье не сдается в аренду);

Выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

Медицинская справка о длительном лечении, в том числе за рубежом;

Справка о длительной командировке;

Справка о пребывании в местах лишения или ограничения свободы;

Документы, подтверждающие пребывание в плену или незаконное лишение свободы государством-агрессором;

Решение суда или выписка из ЕРДР о признании лица без вести пропавшим или умершим.

О том, как оформить базовую социальную помощь в "Дії", на портале есть подробная инструкция. Воспользоваться такой услугой могут украинцы, которые уже получают выплаты как малообеспеченная семья или одинокая мать.

Кому социальная помощь не выплачивается

Базовую социальную помощь не назначат или прекратят выплачивать, если:

В составе семьи есть трудоспособные лица в возрасте от 18 до 60 лет, которые не работают, не учатся, не служат в армии, не зарегистрированы в центре занятости и не ищут работу. Исключение составляют лица, которые ухаживают за детьми, людьми с инвалидностью, пожилыми людьми, платят ЕСВ или стали нетрудоспособными.

Кто-то из членов семьи в течение последнего года совершил крупную покупку или оплатил услуги на сумму свыше 100 тыс. гривень. Речь идет о приобретении недвижимости, автомобиля, ценных бумаг, строительных материалов, дорогих товаров или других значительных расходах (за отдельными исключениями).

В течение последних 12 месяцев члены семьи покупали иностранную валюту или банковские металлы на общую сумму более 100 тыс. гривень (кроме отдельных случаев, связанных с лечением, обучением или благотворительной помощью).

На банковских депозитах семьи или в облигациях внутреннего государственного займа хранится более 100 тыс. гривень.

В собственности семьи есть вторая квартира или дом. Исключения предусмотрены для жилья на оккупированных территориях, в зоне боевых действий, разрушенного или непригодного для проживания имущества и т. п.

Семья владеет более чем одним автомобилем возрастом до 15 лет. Не учитываются транспортные средства, полученные через органы соцзащиты, автомобили людей с инвалидностью, похищенные или уничтоженные машины.

В то же время, если человек работает неофициально, при назначении выплаты такой заработок обычно не учитывается. Но если органы социальной защиты об этом узнают, это может стать причиной, почему базовая социальная помощь недоступна. А уже полученные ранее средства получателя могут требовать вернуть.

справка Елена Воронкова адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Аспирант Государственного научного учреждения "Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук Украины". Специализируется на вопросах социального обеспечения населения и военнослужащих.

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