Чтобы кран был чистым и блестящим, используйте доступное народное средство.

Осадок из извести неизбежно появляется на кранах и других поверхностях в ванной. Эта проблема есть даже у самых чистоплотных хозяев, поскольку её причиной считается жесткая вода. Когда жидкость испаряется, магний и кальций в её составе остаются на сантехнике, превращаясь в отложения.

К счастью, убрать остатки минералов можно без больших усилий и за короткое время. Не обязательно даже применять агрессивную химию. Опытные уборщики знают, чем очистить застарелый известковый налет в ванной можно из народных средств.

Что лучше всего растворяет известковый налет

Чтобы убрать минеральный осадок из крана, труб, лейки, душевой кабины, унитаза и других поверхностей, используйте популярную кухонную специю. Это лимонная кислота - средство, что позволяет удалить 100% известкового налета. Она не только придает блеск сантехнике, но также убивает бактерии и оставляет приятный запах.

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Эффективность лимона объясняется тем, что в составе отложений на кране много карбоната кальция. Кислота вступает в реакцию с этим соединением и растворяет его за считанные минуты. Вам останется лишь протереть поверхность губкой.

Некоторые хозяева в поиске того, как отмыть известковый налет в ванной, придумывают использовать уксус или соду. Однако у первого средства есть большой недостаток - неприятный едкий запах. А сода, будучи щелочным веществом, не так эффективно растворяет минералы. К тому же она может оставить царапины на сантехнике.

Как быстро удалить известковый налет в ванной

Мы разобрались, почему лимонная кислота работает против осадка, но как её применять? Для начала приготовьте раствор из столовой ложки с горкой средства и 500 миллилитров теплой воды. Если налет очень сильный, то можно увеличить концентрацию до двух ложек.

Перед тем, как удалить старый известковый налет, протрите сантехнику обычной влажной тряпкой. Затем приготовленную смесь можно просто набрызгать на поверхность. Но чтобы жидкость не стекла вниз, смочите в ней салфетки и обложите ими кран. Подождите 5 минут, пока кислота растворит осадок. Затем вытрите мягкой губкой и промойте проблемное место чистой водой.

Если отложения очень старые и масштабные (например, в унитазе), то раствор можно сделать более концентрированным. Время замачивания увеличьте до 5-8 часов, а затем потрите отложения щёткой. При необходимости повторите всю процедуру ещё раз.

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