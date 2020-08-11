Штаб Тихановской предложил Лукашенко обсудить "мирную передачу власти народу"

В штабе заявили о солидарности с протестующими, которые борются за свои права мирными способами.

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской призвал власти страны не применять насилия против мирных граждан и предложил начать диалог о мирной передаче власти.

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Такое заявление появилось в Telegram-канале «Пул Первой» – общем канале пресс-лужбы штабов Тихановской, Бабарико и Цепкало.

«Мы поддерживаем всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирными способами. Мы солидарны со всеми, кто отстаивает свое право на лучшее будущее для себя и своих детей.

Мы против насилия и просим власти не применять насилие против мирных граждан.

Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений», - говорится в заявлении штаба Тихановской.

Где сейчас Тихановская

Вчера Светлана Тихановская отправилась в ЦИК со своим адвокатом и представителями штаба, но наткнулась там на силовиков. После беседы с ними она покинула здание через другой выход, без своего адвоката.

Сегодня стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве.

В дальнейшем было опубликовано видео, на котором Тихановская призывает граждан не выходить на площади с протестами, чтобы избежать насилия. Не сложно заметить, что она зачитывает вслух предварительно написанный текст.

Протесты в Беларуси и отъезд Тихановской: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы . В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов.

Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске снова открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО.

Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

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