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Лукашенко отреагировал на массовые забастовки в Беларуси

12:01, 14 августа 2020
Мир
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Лукашенко отреагировал на протесты рабочих / REUTERS

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на массовые забастовки на предприятиях страны, заявив, что они могут негативно сказаться на их будущей работе.

Об этом Лукашенко заявил на совещании со строителями в пятницу, пишет госагентство "Белта". Он также опроверг информацию о своем выезде за границу. "Я пока живой и не за границей", - сказал он.

Лукашенко утверждает, что во время пандемии коронавируса запретил увольнять рабочих, а сейчас в стране якобы пытаются "раскачать трудовые коллективы".

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В качестве примера последствий забастовок он привел предприятие "Беларуськалий". "Если они забастуют на два дня, то конкуренты - россияне и канадцы - перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить", - сказал он.

Аналогичное заявление он сделал и в отношении машиностроительной отрасли. 

"Ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся", - считает Лукашенко, утверждая, что если производство сейчас остановится, то оно никогда не раскрутится снова.

"Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать - работайте", - добавил он.

Забастовка в Беларуси: что происходит

  • Забастовка началась ближе к полудню 11 августа.
  • К ней присоединились рабочие ряда предприятий Минска и других городов.
  • Впоследствии стало известно о разгоне силовиками людей, которые собрались на проходной одного из заводов.
  • В тот же день к забастовке присоединились новые предприятия. Протесты рабочих продолжаются в стране уже несколько дней и охватили разные уголки Беларуси.
  • Накануне председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова заявила, что президент Александр Лукашенко "услышал мнение трудовых коллективов" и поручил разобраться по всем фактам задержаний на протестных акциях.
  • Сегодня забастовка пройдет в Минском метрополитене.

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Автор: Юрий Годован

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