Лукашенко отреагировал на массовые забастовки в Беларуси

По всей Беларуси уже несколько дней активно протестуют трудовые коллективы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на массовые забастовки на предприятиях страны, заявив, что они могут негативно сказаться на их будущей работе.

Об этом Лукашенко заявил на совещании со строителями в пятницу, пишет госагентство "Белта". Он также опроверг информацию о своем выезде за границу. "Я пока живой и не за границей", - сказал он.

Лукашенко утверждает, что во время пандемии коронавируса запретил увольнять рабочих, а сейчас в стране якобы пытаются "раскачать трудовые коллективы".

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В качестве примера последствий забастовок он привел предприятие "Беларуськалий". "Если они забастуют на два дня, то конкуренты - россияне и канадцы - перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить", - сказал он.

Аналогичное заявление он сделал и в отношении машиностроительной отрасли.

"Ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся", - считает Лукашенко, утверждая, что если производство сейчас остановится, то оно никогда не раскрутится снова.

"Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать - работайте", - добавил он.

Забастовка в Беларуси: что происходит

Забастовка началась ближе к полудню 11 августа.

К ней присоединились рабочие ряда предприятий Минска и других городов.

Впоследствии стало известно о разгоне силовиками людей, которые собрались на проходной одного из заводов.

В тот же день к забастовке присоединились новые предприятия. Протесты рабочих продолжаются в стране уже несколько дней и охватили разные уголки Беларуси.

Накануне председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова заявила, что президент Александр Лукашенко "услышал мнение трудовых коллективов" и поручил разобраться по всем фактам задержаний на протестных акциях.

Сегодня забастовка пройдет в Минском метрополитене.

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Автор: Юрий Годован