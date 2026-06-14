Франция получит на вооружение новую ядерную гиперзвуковую ракету

Носителем ракеты станет истребитель Rafale F5.

Франция поручила компании MBDA разработку ядерной гиперзвуковой ракеты четвертого поколения ASN4G. Как сообщило Министерство обороны страны, ее планируют принять на вооружение ориентировочно в 2035 году.

Ракету будут эксплуатировать как Стратегические воздушные силы, так и ВМС с ядерным вооружением. Носителем ракеты станет истребитель Rafale F5.

"Характеристики ASN4G, и в частности ее гиперскорость, позволят поддерживать надежность воздушного сдерживания перед лицом меняющихся угроз", – говорится в сообщении.

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Отмечается также, что Минобороны работает над модернизацией воздушного ядерного компонента. Так, ракета ASN4G заменит модернизированную ракету ASMPA, которая сейчас находится на вооружении.

"Являясь технологическим прорывом по сравнению с предыдущими системами, ASN4G опирается на технологические и промышленные ноу-хау, которыми обладают лишь некоторые страны мира", – добавили в ведомстве.

Ядерное оружие Франции: что известно

Как сообщал УНИАН, в начале марта президент Франции Эммануэль Макрон изложил новую стратегию, которая разъяснила роль французского ядерного оружия в общей системе безопасности Европы на фоне полномасштабной войны в Украине, периодических споров с президентом США Дональдом Трампом по поводу Украины, Гренландии и НАТО.

Французский лидер отдал приказ увеличить количество ядерных боеголовок в их арсенале. Эти слова были произнесены на фоне растущей неуверенности со стороны европейских лидеров в обязательствах США защищать Европу под своим собственным ядерным зонтиком.

Франция является единственной ядерной державой в Европейском союзе.

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