Мира не будет: Иран опроверг заявление Трампа о подписании соглашения, – Reuters

Иранцы также выдвигают требования, которые явно неприемлемы для США.

Иран опроверг анонсированное президентом США подписание мирного соглашения и открытие Ормузского пролива уже сегодня. Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что подписание соглашения "не состоится завтра", но может произойти "в ближайшие дни".

Иранское информационное агентство Fars со ссылкой на информированный источник сообщило в воскресенье, что Тегеран еще не принял окончательного решения по рамочному соглашению, а рассмотрение его политических, правовых и технических аспектов все еще продолжается на экспертном и политическом уровнях.

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В проекте соглашения, детали которого стали известны агентству Reuters из нескольких источников, указано, что США обязуются разблокировать миллиарды долларов замороженных иранских активов и отменят санкции на экспорт нефти в обмен на открытие Ираном Ормузского пролива.

По словам представителя Министерства иностранных дел Ирана Эсмаила Багаи, частью соглашения якобы является право Ирана взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.

Но неназванный американский чиновник заявил Reuters, что Иран должен открыть Ормузский пролив без взимания платы за проход судов. По его словам, это является условием снятия американской блокады для иранских судов.

Кроме того, иранская сторона озвучила еще несколько максималистских требований: американские военные базы должны быть выведены из региона, а обогащенный уран останется в Иране.

Ситуация вокруг Ирана

Как писал УНИАН, накануне Дональд Трамп заявил, что США и Иран окончательно согласовали условия мирного соглашения, которое планируют подписать в воскресенье. Документ должен был открыть Ормузский пролив и положить начало переговорам по ядерной программе Ирана.

Перед этим Иран засыпал и заминировал входы в подземные комплексы, где хранятся его запасы обогащенного урана. Это свидетельствует не только о желании предотвратить возможную военную операцию США по похищению этих запасов, но также указывает на то, что Тегеран в принципе не собирается расставаться с этими материалами.

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