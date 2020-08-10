Опубликовано видео жестокого задержания протестующих в Минске

Протестующие предприняли попытку отбить нескольких задержанных, но силовики отмахались от них дубинками.

На проспекте Победителей в Минске cиловики жестоко задержали несколько участников акций протеста против результата выборов президента Беларуси.

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Видео с места событий опубликовало TUT.by. На нем можно видеть, что сотрудники ОМОНа в масках хватают мужчин и женщин и с помощью грубой силы заталкивают их в автозаки.

Протестующие предприняли попытку отбить нескольких задержанных, но силовики отмахались от них полицейскими дубинками. Некоторые активисты начали спасаться от омоновцев бегством.

Протесты в Беларуси: что происходит

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