Опубликовано видео жестокого задержания протестующих в Минске
21:45, 10 августа 2020Мир
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Протестующие предприняли попытку отбить нескольких задержанных, но силовики отмахались от них дубинками.
В Минске силовики жестоко задерживали протестующих / Скриншот с видео
На проспекте Победителей в Минске cиловики жестоко задержали несколько участников акций протеста против результата выборов президента Беларуси.
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Видео с места событий опубликовало TUT.by. На нем можно видеть, что сотрудники ОМОНа в масках хватают мужчин и женщин и с помощью грубой силы заталкивают их в автозаки.
Протестующие предприняли попытку отбить нескольких задержанных, но силовики отмахались от них полицейскими дубинками. Некоторые активисты начали спасаться от омоновцев бегством.
Протесты в Беларуси: что происходит
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской решил не признавать предварительнее результаты выборов. Позже Тихановская назвала себя победителем выборов.
- Вечером 9 августа тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- Министерство внутренних дел Беларуси заявило о задержании около 3 тысяч человек в ночь на 10 августа. По данным МВД, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.
- В Белорусском сегменте интернета призвали граждан выходить на протесты по всей стране. Участникам протеста дали четкие инструкции, как действовать в случае повторения жестких действий со стороны силовиков.
- После 19:00 в центре Минска снова начали собираться активисты, однако ОМОН почти сразу начал задерживать их. На улице Кальварийской силовики открыли огонь по демонстрантам.
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