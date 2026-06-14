'Надеюсь, что скоро...': Рики Мартин заговорил о концерте в Украине (видео)

Певец публично обратился к украинке в сети.

Пуэрториканский певец Рики Мартин публично обратился к украинской фанатке по имени Елена и заговорил о проведении концерта в Украине.

"Я так рад, что ты смогла прийти на концерт. Я рад, что тебе понравилось. Но самое главное - это знать, что моя музыка помогает тебе в трудные времена. Надеюсь, что скоро смогу посетить Украину и устроить там концерт. Обнимаю", - написал певец на ролике, который сняла Елена, побывав на концерте звезды.

Видео Рики Мартин разместил в своем Instagram в stories.

Видео дня

До этого украинка, описывая данный ролик, поделилась, что каждый день слушает песни Рики Мартина с того момента, как ей исполнилось четыре года.

"Его музыка помогает мне оставаться сильной и выдерживать войну, в которой моя страна живет уже 4,5 года. Спасибо за радость, энергию и надежду, которые твои песни приносят в мою жизнь", - отметила Елена.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Рики Мартин выступил на свадьбе украинки в Каннах, которая обошлась в более чем 5 миллионов долларов. Церемония состоялась на Лазурном побережье Франции в легендарном замке Château de la Croix des Gardes - исторической вилле, построенной в 1919 году.

Вас также могут заинтересовать новости: