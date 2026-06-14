'Создавали Вселенную': жена Клопотенко умилила кадрами со свадьбы в ботсаду

Молодожены обменялись клятвами на камерной церемонии.

Известный украинский шеф-повар, ресторатор и кулинар Евгений Клопотенко и его избранница Екатерина Воскресенская обменялись клятвами на камерной церемонии бракосочетания, которая прошла в ботаническом саду имени академика Александра Фомина в Киеве в присутствии небольшого круга гостей.

Новыми трогательными кадрами со своей свадьбы счастливая невеста опубликовала в Instagram.

"В момент, когда мне нужно было выходить с отцом на церемонии, начался ливень. В момент, когда я пришла к любимому, прогремел гром. Небеса беседовали с нами, а мы создавали нашу Вселенную. Я люблю тебя, Евгений", - отметила Катерина.

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Евгений Клопотенко женился - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, Евгений Клопотенко женился на Екатерине Воскресенской 13 июня.

До этого знаменитый шеф-повар анонсировал, что свадьба состоится под открытым небом с соблюдением украинских традиций, а не в ресторане:

"Это будет не гуляние, потому что сейчас я не считаю, что нужны гуляния. Это будет празднование традиций".

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