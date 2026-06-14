Владельцы водородных авто были удивлены: через 15 лет придется менять самую дорогую деталь

Немецкие журналисты выяснили то, о чём производители не спешат рассказывать.

Водородные автомобили годами позиционировались как альтернатива электрическим – без громоздких батарей и с быстрой заправкой. Но в издании AMS раскопалидеталь, которая ставит под сомнение всю эту логику.

Водородные баки изготовлены из пластика, армированного углеродным волокном – он выдерживает давление в 700 бар и весит значительно меньше стали. Но со временем, как отмечают авторы, этот материал начинает пропускать молекулы водорода через стенки резервуара.

Из-за этого регуляторы установили обязательный срок службы таких баков – ровно 15 лет. После этого их нужно заменять полностью, независимо от реального состояния.

Видео дня

Как известно, один бак стоит около 10 000 евро, а баков в машине обычно два или три. Добавьте 4 000 евро за работу – и счет достигает 34 000 евро, что в два-три раза дороже замены аккумулятора электромобиля.

Toyota подтвердила журналистам: баки нужно менять обязательно каждые 15 лет. На замену трех резервуаров уходит три полных рабочих дня. Hyundai Nexo нового поколения также подпадает под эти правила, тогда как более старые модели, по имеющимся данным, служат 20 лет.

Но, например, Honda Clarity официально в Германии не продавалась, поэтому местный сервис отказался обсуждать замену баков. Поэтому когда машина достигнет 15-летнего возраста – ее придется просто сдать на металлолом.

Mercedes пошел еще дальше – все водородные GLC F-Cell сдавались только в лизинг, а по его окончании производитель их разобрал. Поэтому вопрос цены замены баков для этих машин просто не стоит.

Кроме баков, есть еще топливный элемент – устройство, преобразующее водород в электричество. Его мембрана со временем трескается, слои деградируют от перепадов температуры и влажности. Производители обещают от 5 000 до 8 000 часов работы – это примерно 200 000–320 000 км, по имеющимся данным.

Но реальность бывает суровее. Немец Тилль Вестберг купил Hyundai iX35 в 2016 году и проехал всего 83 600 км – после чего топливный элемент полностью вышел из строя, как говорится в материале. По его словам, счет за ремонт составил 103 764,17 евро.

Hyundai объяснила: высокая цена – из-за снятия модели с производства, а стандартный срок службы элемента – всего 5 000 часов, по данным производителя.

Единственный, кто смотрит на это иначе – BMW. Инженеры компании разработали новую систему баков, которая может прослужить 25 лет, как говорится в материале. Но это пока только планы для будущего iX5 Hydrogen.

Авторынок – новости

По итогам продаж с начала 2026 года по апрель самым популярным компактным автомобилем в мире стала Toyota Yaris, которая обеспечила себе 3,8% мирового рынка, несмотря на падение продаж на 11,1%. Успех модели объясняют ее репутацией чрезвычайно надежного, экономичного и относительно доступного автомобиля для ежедневных поездок.

В тройку самых популярных компактных моделей также вошли Renault Clio, чьи продажи выросли на 3,9%, и Nissan Kicks, который почти сохранил прошлогодние показатели, потеряв лишь 0,3%.

Вас также могут заинтересовать новости: