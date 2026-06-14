3 опасные ситуации, к которым готовят каждого пилота вертолета Apache

На учениях до мелочей воссоздают события в небе.

Чтобы управлять боевым вертолетом Apache – человек за штурвалом должен сохранять хладнокровие, когда вокруг все идет наперекосяк. О том, что именно отрабатывают эти летчики на тренировках, рассказывает издание SlashGear.

Первое и, пожалуй, самое удивительное – это полет в полной темноте. Ни одного окна, ни одного фонаря на улице – только инфракрасная картинка в одном глазу через специальный монокуляр. Именно так устроена система ночного видения Apache, которая проецирует изображение с датчика на корпусе вертолета прямо в поле зрения пилота.

Студентов сажают в полностью затемненную кабину – инструкторы называют это "сумкой" – и заставляют управлять боевой машиной исключительно через этот инфракрасный туннель. Чаще всего это происходит на малой высоте и высокой скорости.

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Вторая ситуация – авария прямо в полете. Двигатель барахлит, система отказывает, погода ухудшается – и все это одновременно. Пилот должен не растеряться и действовать по отработанному алгоритму, даже если только что выполнял боевую задачу ночью в горах.

Цель тренировок – довести реакцию до уровня инстинкта, чтобы в кризисный момент тело действовало раньше, чем успевает испугаться голова.

Третья ситуация – координация с военными других стран. Одно дело – летать со своим экипажем, которого знаешь годами. Другое дело – выполнять боевую задачу рядом с союзниками, с которыми никогда не тренировался. Именно к этому и готовят: уметь четко общаться, сохранять ситуационную осведомленность и не терять голову – независимо от того, кто летит рядом.

Ранее бывший пилот шведских ВВС назвал шведский истребитель, который станет лучшим самолетом для противодействия России, отметив, что его буквально создавали под сценарий возможного российского нападения на Европу. По его словам, в Швеции никогда не скрывали, кого считают главной угрозой: "Все знают, кто враг – это Российская Федерация".

Одним из главных преимуществ самолета является способность взлетать и садиться на импровизированных полосах, в частности на обычных автодорогах, что делает его чрезвычайно живучим в случае массированных ударов по аэродромам.

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