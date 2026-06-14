Отпуск по полгода: девушка рассказала о 'работе мечты', которая подходит не всем

Даже полгода оплачиваемого отпуска может оказаться недостаточно, чтобы вы согласились на эту работу.

Работа в морской отрасли часто ассоциируется с длительными командировками, сложными погодными условиями и высокой ответственностью. В то же время некоторые должности предлагают необычные преимущества, в частности длительные оплачиваемые перерывы между контрактами. Именно о таком опыте рассказала польская морячка Касия Милевская, которая работает на спасательном судне в Северном море, пишет польское издание Noizz.

Милевская служит на судне типа ERRV (Emergency Response and Rescue Vessel), которое дежурит вблизи нефтяных и газовых платформ и готово оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. По ее словам, экипаж занимается не только возможными спасательными операциями, но и постоянной подготовкой к ним.

"Я вхожу в состав экипажа скоростного спасательного катера. Мы находимся вблизи добывающих платформ, чтобы иметь возможность вмешаться в случае, если людям, которые там работают, понадобится помощь", – рассказала девушка.

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Компании, эксплуатирующие такие суда, практически постоянно ищут новых сотрудников. При этом наличие университетского диплома не является обязательным условием для начала карьеры. Хотя сама Милевская училась на факультете навигации Морского университета в течение трех с половиной лет и проходила дополнительные профильные курсы, она считает, что решающее значение имеет именно практический опыт.

"Я считаю, что в этой отрасли опыт является ключом. Теория, конечно, необходима, но многое можно по-настоящему понять только на практике", – отметила она.

По словам польки, необходимую квалификацию можно получить также через специализированные курсы и последующую морскую практику с сдачей профессиональных экзаменов. Заработки при этом зависят от типа судна, компании и занимаемой должности.

Одним из главных преимуществ профессии Милевская называет график работы. Ее зарплата выплачивается не только во время контрактов в море, но и в период пребывания дома между рейсами. Именно поэтому у нее есть возможность проводить значительную часть года вне работы.

"Больше всего мне нравятся возможности, которые дает эта работа. У меня есть полгода свободного времени. Это означает много свободы, финансовую независимость и возможность развивать свои увлечения", – подчеркнула девушка.

В свободное время морячка занимается музыкой и работает над записью своего второго сингла. В то же время профессия имеет и существенные трудности. Самыми сложными вызовами она называет суровые погодные условия Северного моря, особенно зимой, когда высокие волны и постоянная качка могут серьезно затруднять работу. Отдельной проблемой остается длительная разлука с семьей и близкими.

Милевская советует всем, кто задумывается о морской карьере, трезво оценить как преимущества, так и недостатки такого образа жизни. По ее мнению, работа на море открывает немало возможностей, однако подходит не каждому, поэтому окончательно понять, правильный ли это путь, можно только попробовав себя в этой сфере.

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