Украина и Тайвань придумали модель обороны, которой должен следовать весь мир, – аналитики

Пока такие страны, как Польша, пытаются создать у себя маленькую американскую армию, Украина реализует гораздо более эффективную стратегию.

Средним и малым странам становится все сложнее угнаться за крупными державами в модернизации своих армий и поддержании адекватного уровня боевой готовности. Учитывая это, им стоит делать ставку на стратегию "недопущения" агрессии, а не на стратегию военного паритета как такового. Об этом говорится в аналитической статье доктора Винисиуса Мариано де Карвалью и Джексона Шнайдера, опубликованной на сайте Королевского колледжа Лондона.

Авторы отмечают, что многие малые и средние государства продолжают строить свои вооруженные силы по модели великих держав, приобретая дорогие истребители, крупные боевые корабли и другие престижные системы вооружений. Однако, по мнению аналитиков, такая стратегия часто не соответствует финансовым возможностям и реальным потребностям этих стран.

Как пишут исследователи, современные войны существенно меняются под влиянием развития беспилотников, цифровых технологий, гражданской инфраструктуры двойного назначения и доступности новых военных решений. В таких условиях странам выгоднее не пытаться достичь паритета с более мощными армиями, а создавать условия, при которых нападение на них станет для агрессора слишком сложным и затратным. Это и есть стратегия "недопущения".

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"Цель заключается не обязательно в том, чтобы полностью уничтожить противника, а в том, чтобы убедить его, что оперативные, политические и экономические издержки агрессии перевесят ожидаемые выгоды", – отмечают авторы.

В публикации отмечается, что примерами такого подхода сегодня являются Тайвань, Украина и Финляндия. Несмотря на разные геополитические условия, все они делают ставку на распределенную оборону, устойчивость общества и способность изматывать агрессора в течение длительного времени.

Особое внимание эксперты уделяют опыту Украины. По их словам, полномасштабная война продемонстрировала, что относительно дешевые технологии могут наносить серьезные потери гораздо более дорогостоящим системам вооружений. Символом таких изменений стали FPV-дроны, которые начали эффективно уничтожать бронетехнику и другие цели.

Кроме того, Украина показала важность децентрализованного командования, гибкой логистики, использования коммерческих спутников и гражданских цифровых платформ. Как отмечают авторы, "важнейшим исходным преимуществом Украины была не огневая мощь, а институциональная устойчивость".

Отдельно в статье рассматривается так называемая "стратегия дикобраза", которую развивает Тайвань на фоне роста военной мощи Китая. Ее суть заключается в том, чтобы превратить остров в чрезвычайно сложную цель для вторжения с помощью мобильных ракетных комплексов, мин, дронов, рассредоточенной обороны и резервных систем обеспечения.

В то же время авторы подчеркивают, что оборона через "недопущение" не является универсальным решением. Страны могут оставаться уязвимыми к экономической блокаде, проблемам с поставками боеприпасов или технологических компонентов. Кроме того, чрезмерно оборонительная стратегия способна ограничивать возможности для перехвата инициативы на поле боя.

Новый мировой порядок

Как писал УНИАН, Россия и США стремились создать мировой порядок, в котором доминируют великие державы, но войны в Украине и Иране показали способность меньших стран оказывать длительное сопротивление.

Украина и Иран сохранили стабильность управления и втянули более сильных оппонентов в дорогостоящее противостояние, и даже воздушные кампании агрессоров не принесли им победы. В результате Москва и Вашингтон не реализовали свои цели. Затягивание войны подрывает их авторитет и способствует формированию более децентрализованного мирового порядка, в котором гиганты вынуждены считаться с меньшими государствами.

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