"Идеологам больше никто не верит": работники Минского тракторного завода вышли на забастовку (фото)

Минский тракторный завод является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире.

К общенациональной забастовке в Беларуси, цель которой – добиться честных выборов в стране, – присоединился Минский тракторный завод.

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Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

Отмечается, что на забастовку вышли 70 инженерно-технических работников из нескольких управлений завода.

«На обеде к ним вышел замдиректора по идеологической работе и начал пугать. А ему никто не поверил. Потому что больше идеологам никто не верит!», – говорится в сообщении.

Справка. Минский тракторный завод был основан в 1946 году. Он является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире, на заводе работает 35,000 сотрудников.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержаны около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.

В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.

Вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. Также прошли массовые задержания по всей стране.

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