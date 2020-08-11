"Идеологам больше никто не верит": работники Минского тракторного завода вышли на забастовку (фото)
16:57, 11 августа 2020Мир
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Минский тракторный завод является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире.
Работники вышли на забастовку / фото NEXTA
К общенациональной забастовке в Беларуси, цель которой – добиться честных выборов в стране, – присоединился Минский тракторный завод.
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Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.
Отмечается, что на забастовку вышли 70 инженерно-технических работников из нескольких управлений завода.
«На обеде к ним вышел замдиректора по идеологической работе и начал пугать. А ему никто не поверил. Потому что больше идеологам никто не верит!», – говорится в сообщении.
МТЗ вышел на забастовку / фото NEXTA
Справка. Минский тракторный завод был основан в 1946 году. Он является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире, на заводе работает 35,000 сотрудников.
Протесты в Беларуси: что происходит
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.
- В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- По данным правозащитников, задержаны около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.
- В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.
- Вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. Также прошли массовые задержания по всей стране.
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