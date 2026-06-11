Рассказываем, кому предусмотрена доплата к пенсии в размере 10% в 2026 году и как ее оформить.

Не все украинские пенсионеры знают, что при определенном статусе можно ежемесячно получать надбавку к пенсии. Речь идет о доплате для доноров, хотя с 2026 года правила изменились, и право на нее сохранилось далеко не у всех.

Рассказываем, кому положена надбавка к пенсии в 2026 году, сколько это в гривнях и как ее оформить.

Ранее мы писали, какая предусмотрена доплата к пенсии за стаж более 35 лет в 2026 году.

Видео дня

Кому предусмотрена надбавка к пенсии за донорство

Украинское законодательство предусматривает для отдельных категорий пенсионеров специальные доплаты, о которых многие просто не знают. Одна из них - ежемесячная надбавка для почетных доноров. Право на доплату имеют граждане со статусом "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".

Статус присваивается тем, кто безвозмездно сдал установленное законом количество крови или ее компонентов - не менее 40 максимальных доз крови, 60 доз плазмы или 40 доз клеток крови. После этого человек получает удостоверение и нагрудный знак.

Важно: с 2026 года условия изменились - надбавка сохраняется только для тех, кто получил статус почетного донора до 25 января 2026 года. Новым донорам эта доплата больше не назначается.

Сколько составляет доплата к пенсии за донорство в Украине в 2026 году

Надбавка к пенсии донорам составляет 10% от установленного государством прожиточного минимума. По разъяснениям ПФУ, это 10% от прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц.

Выплачивается такая надбавка отдельно от основной пенсии. За год пенсионер может дополнительно получить более 3 тысяч гривен.

Как оформить надбавку к пенсии за донорство

Надбавка донорам к пенсии не начисляется автоматически - нужно самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Для оформления понадобятся:

заявление о назначении надбавки;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

документ, подтверждающий статус почетного донора.

В 2026 году часть социальных выплат для доноров была пересмотрена, однако основные трудовые гарантии сохранились. Как и раньше, законодательство гарантирует донорам в день сдачи крови освобождение от работы или учебы с сохранением среднего заработка и дополнительный день отдыха после донации.

Вас также могут заинтересовать новости: