Этот простой десерт понравится всем любителям "ленивых" десертов.

Многие люди избегают приготовления домашних тортов, считая этот процесс долгим и трудоемким. Но не все десерты требуют выстоять многочасовую смену у плиты. Для занятых кулинаров придуманы "ленивые" рецепты с минимумом усилий. Одним из них является торт без выпечки с печеньем и творожной начинкой, напоминающий по форме шалаш.

Торт без выпечки из печенья и творога Домик

Для приготовления необычного лакомства к чаю вам понадобятся два основных ингредиента - творог и печенье, а также несколько дополнительных продуктов. Десерт складывают треугольником: "стены" с творожной начинкой внутри. Для упрощения торт без выпечки можно сделать прямоугольным из двух слоев печенья с творогом между ними - вкус от это не изменится.

Чтобы сделать быстрый творожный торт без выпечки, понадобятся такие ингредиенты:

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двенадцать штук песочного печенья к чаю;

триста пятьдесят граммов творога жирностью 5-9%;

две столовые ложки сметаны;

две столовые ложки сахара;

стакан молока;

сто граммов сливочного масла;

пятьдесят граммов шоколада;

один банан (по желанию).

Также пригодится лист фольги.

Из общей массы сливочного масла отрежьте 60 граммов и оставьте при комнатной температуре до размягчения. Процесс можно ускорить в микроволновке. Остальные 40 граммов пойдут на глазурь.

Мягкое масло смешайте с творогом и сахаром. Перебейте смесь блендером до состояния пасты. На столе расстелите фольгу. Каждое печенье окуните в молоко и разложите по фольге в форме прямоугольника: 3 печенья в ширину и 4 в длину. По этому слою равномерно распределите творожный крем.

По желанию посередине положите очищенный банан. Затем приподнимите края фольги и сложите торт в форме треугольника, чтобы получился "домик".

Десерт заверните в фольгу и поставьте в холодильник на 2-3 часа, чтобы он стал мягким и хорошо резался ножом.

Для глазури мелко порубите шоколад и растопите в микроволновке или на водяной бане. Вмешайте 40 граммов масла. Готовый мягкий торт без выпечки из печенья и творога достаньте из холодильника и полейте "стенки" горячей шоколадной глазурью. Затем поставьте в холод ещё на 30 минут, чтобы шоколад застыл.

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