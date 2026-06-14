В оккупированной части Донецкой области почти закончился бензин: жалуются даже военные РФ

Топливо периодически появляется на отдельных АЗС, но его мгновенно раскупают.

На территории временно оккупированной части Донецкой области почти не осталось бензина. Дефицит топлива затронул как гражданский сектор, так и российские войска. Об этом заявил российский пропагандист "Romanov Лайт".

По словам пропагандиста, топливо на оккупированной части Донецкой области периодически появляется на отдельных автозаправочных станциях, но его мгновенно раскупают. Он добавил, что на трассе Донецк – Авило-Успенка невозможно найти ни одной АЗС с топливом.

Романов также утверждает, что топлива нет и во временно оккупированном Донецке. Он рассказал, что российские военные пытались купить топливо для заправки в бочки, но им отказали. Однако в некоторых местах бензином могут заправлять канистры объемом до 60 литров.

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Как пишет "Милитарный", Силы обороны Украины ранее неоднократно наносили удары по нефтебазам и другим объектам топливной инфраструктуры РФ. В издании подчеркнули, что топливозаправщики остаются одними из важнейших логистических ресурсов на фронте.

Кроме того, россияне продолжают маскировать военные бензовозы под гражданскую технику. В издании отметили, что это может свидетельствовать об особой уязвимости логистической системы и опасениях потерь в сфере материально-технического обеспечения.

Три крупных города России столкнулись с дефицитом бензина

Ранее "Медуза" и Telegram-канал Ксении Собчак писали о том, что в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге крупнейшие сети АЗС начали ограничивать продажу топлива в одни руки. Пресс-служба правительства Татарстана заявила, что причинами якобы являются "борьба с искусственным ажиотажем и обеспечение стабильной ситуации".

Ограничения появились на следующий день после того, как ВСУ 12 июня заявили об успешном ударе по нефтеперерабатывающим заводам "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске – именно в Татарстане.

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