Разбираемся, чем травить колорадского жука в домашних условиях после посадки и во время цветения.

Колорадский жук - настоящий кошмар огородника. Этот жук прожорливый, выносливый и невероятно живучий. Не успела картошка проклюнуться - колорады уж тут как тут: сидят и жрут.

Народные средства помогают отпугнуть жука и защитить молодые кусты, но, если он уже облюбовал грядки - без более серьезных препаратов не обойтись.

Рассказываем, чем обработать картошку, чтобы не было жуков - от проверенных домашних рецептов до эффективной "химии", которая есть в продаже в Украине.

Видео дня

Чем обработать картошку от колорадского жука - домашние средства

За один сезон колорадский жук способен дать два и более поколения потомства и даже впадать в спячку до трех лет, если условия жизни ему не подходят. Ко всему прочему жук удивительно быстро приспосабливается к химикатам - то, что сработало в прошлом сезоне, в этом может уже не дать результата.

Справиться с вредителем помогают три подхода - народные средства, биопрепараты и химические инсектициды.

Насчет народных средств среди огородников нет единого мнения - одни считают их малоэффективными, другие десятилетиями используют и не жалуются. Одно можно сказать точно: прежде чем браться за химическую "артиллерию", стоит попробовать то, что есть под рукой.

Зола

Просеянную древесную золу распылить по влажным листьям утром, пока не сошла роса, или после дождя.

Расход - 10 кг на сотку. Зола убивает личинок и отпугивает взрослых особей. Можно также приготовить раствор: 2 кг золы растворить в 10 л воды, затем 1 л раствора разведите в 10 л воды и опрыскивать кусты. Обработку проводить раз в две недели до цветения и раз в месяц после.

Горчица с уксусом

100 г сухой горчицы и 100-150 мл столового уксуса (9%) развести в 10 л теплой воды, добавить немного жидкого мыла для прилипания.

Опрыскивать кусты сверху и снизу листа.

Настой чистотела или полыни

1 кг свежей травы залить 10 л кипятка, настаивать 12 часов, процедить, добавить мыло и опрыскивать.

Настой луковой шелухи

300 г шелухи залить 10 л воды температурой 70-80°С и настаивать сутки.

Настой табака

500 г табачной пыли залить 10 л воды, настаивать 2-3 дня, процедить и добавить 40 г хозяйственного мыла.

Настой чеснока

200 г измельченных головок и стрелок чеснока залить 10 л горячей воды, настаивать сутки и тоже добавить 40 г хозяйственного мыла.

Опрыскивать картофель этими растворами нужно утром или вечером - в безветренную погоду при температуре 18-22°С, по сухим листьям. Важно повторять обработку каждые 7-10 дней, а последнее опрыскивание сделать не позже, чем за 20 дней до уборки урожая. Препараты нужно чередовать - колорадский жук быстро привыкает к одному и тому же средству.

Также вредитель обходит стороной участки где растут определенные культуры. Посадите в междурядьях белый клевер или разложите под кустами свежескошенный чистотел - и жук будет искать более гостеприимное место.

Чем обработать картошку от жуков из "химии" и биопрепаратов

Можно в борьбе с колорадом использовать промышленные биопрепараты, которые безопасны для урожая и оптимальны, если вы хотите вырастить экологически чистый картофель.

"Актофит" - биоинсектицид кишечно-контактного действия, поражает нервную систему жука. Через 2 дня после обработки овощи уже можно есть, не накапливается в почве и плодах.

" Битоксибациллин" - препарат на основе бактериальных спор, вызывает гибель личинок и снижает плодовитость самок. Используют из расчета на 10 л воды (ведро) - 40-100 г препарата.

Опытные огородники советуют применять его в паре с "Актофитом" - первый бьет по взрослым особям, второй - по яйцам и личинкам.

Работают эффективно при температуре от +18°C.

Химические инсектициды дают быстрый результат. Если жук уже атаковал и народные средства и биопрепараты не справляются, тогда, вероятно, нужно переходить к "химии". Таких препаратов есть много, среди наиболее эффективных выделяют три:

"Кораген" - инновационный препарат длительного действия, защищает до 30 суток, безопасен для пчёл.

"Энжио" - двухкомпонентный инсектицид, быстро парализует жуков и личинок даже в жаркую погоду.

"Актара" - классический системный инсектицид, впитывается растением и защищает изнутри.

Важно: при работе с химикатами строго соблюдайте дозировку и защищайте кожу и органы дыхания. И помните: жук быстро адаптируется – чередуйте препараты, чтобы не терять эффективность.

Отдельный вопрос который волнует многих огородников - чем обработать картофель от колорадского жука во время цветения. Агрономы советуют по возможности воздержаться от опрыскивания в этот период, чтобы не мешать опылению и не отпугнуть пчел резкими запахами.

Если жук все же атаковал и ждать нельзя - выбирайте препараты с коротким сроком распада, разрешенные к применению во время цветения, и обязательно читайте инструкцию. Обрабатывайте утром или вечером, когда пчелы не летают. И помните: если вред от жука уже превышает риск для опыления, то обработка оправдана, но без фанатизма и строго по дозировке.

Ранее мы также рассказывали, что можно сажать с помидорами в открытом грунте и теплице, чтобы отпугнуть белокрылку, тлю, колорада и не только.

Вас также могут заинтересовать новости: