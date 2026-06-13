День солнцестояния считался мистическим у наших предков.

В давние времена солнцестояния и равноденствия были ключевыми праздниками почти всех народов планеты. Длина светового дня была тем, что понимали люди любого вероисповедования и культуры. Для древнего человека, который в основном работал в земле, было критически важно знать, когда день летнего солнцестояния, чтобы распланировать дела по хозяйству.

В наше время важность этих астрономических событий снизилась, однако их обычаи и запреты сохранились. Народные верования говорят, что с помощью определенных обрядов можно привлечь удачу в дом или, напротив, призвать на себя беду.

Что означает день летнего солнцестояния и когда наступает

Летним солнцестоянием называют момент, когда Солнце поднимается выше всего над горизонтом в северном полушарии Земли, или ниже всего в южном. Соответственно, на севере от экватора наступает самый длинный день за весь календарный год, а на юге - самый короткий. В зимнее солнцестояние ситуация зеркально меняется.

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Дата события может колебаться, но всегда выпадает на период с 19 по 22 июня. В Украине момент, когда летнее солнцестояние 2026 наступит, ожидается 21 июня в 11:24 по Киеву. В эту дату день в столице продлится целых 16 часов и 27 минут, а ночь - всего 7 часов 33 минут. Не во всех странах мира он чувствуется одинаково: чем ближе к экватору, тем меньшей будет разница в продолжительности дня и ночи.

Что нужно делать в день летнего солнцестояния

Для современного человека летнее солнцестояние - лишь повод насладиться долгим световым днем. Но для наших предков это была особенная мистическая дата. Многие магические обряды совершались с использованием сил природы, например, воды или огня. Древние традиции солнцестояния дошли до наших дней в форме праздника Ивана Купала.

Очень сильным считается ритуал на желание. Для этого напишите на нескольких бумажках короткие пожелания себе на будущее. Сожгите их и развейте пепел по направлению ветра. Считается, что по крайней мере одна загаданная мечта точно сбудется.

Если хотите провести обряд на оздоровление, то вот что делать в день летнего солнцестояния: встаньте рано утром и встретьте рассвет, повернувшись к нему лицом. Когда солнце полностью встанет, умойтесь росой или родниковой водой. Наши предки верили, что солнечный свет и вода в этот день обладают очистительной силой.

Если хотите сделать талисман на счастье и удачу, то сплетите в солнцестояние венок из полевых трав, затем обрызгайте водой из колодца. Повесьте такую вещь в спальне или гостиной, чтобы она привлекла в дом благополучие.

Запреты в день летнего солнцестояния - что нельзя делать

Древние люди предупреждали об особенной опасности конфликтов и сплетен в самый длинный день в году. Верили, что если поссориться на солнцестояние, то примириться потом будет практически невозможно. Ношение темной и рваной одежды также называли тем, что нельзя делать в день летнего солнцестояния. Лучше наоборот надеть яркие вещи солнечных оттенков.

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