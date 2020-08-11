Протесты в Беларуси: силовики разогнали людей, собравшихся на проходной завода

11 августа в городах Беларуси проходит забастовка предприятий с требованием провести новые справедливые выборы президента.

Сотрудники ОМОН разогнали людей, собравшихся на проходной электротехнического завода им. Козлова в Минске.

Об этом говорится в Telegram-канале NEXTA .

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Отмечается, что собрание состоялось в знак поддержки с протестующими. Двух человек задержали.

По информации канала, люди пытались спустить колеса милицейской машины и били по ней, чтобы не допустить задержаний.

11 августа в городах Беларуси проходит забастовка предприятий с требованием провести новые справедливые выборы президента и остановить насилие со стороны силовиков по отношению к протестующим.

Протесты в Беларуси: хронология 9 августа

В Беларуси прошли президентские выборы. По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую - 9,9%. Другие кандидаты набрали меньше 2% - Анна Канопацкая (1,68%), Сергей Черечня (1,13%), Андрей Дмитриев (1,04%).

Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В МВД Беларуси заявили о задержании около 3 тыс. участников акций протеста в ночь с 9 по 10 августа, в ночь на 11 августа - более 2 тыс.

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Яна Ставская