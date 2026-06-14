В ЕС оценили, сколько лет могут занять технические переговоры о вступлении Украины

Чиновники ЕС отметили, что Украины выполнила лишь 15% реформ, предусмотренных 10-пунктным планом.

Уже в понедельник, 15 июня, Украина и Молдова сделают решающий шаг на пути к вступлению в Европейский Союз, открыв первый переговорный кластер. Как пишет The Guardian, европейские чиновники считают, что при наличии достаточной воли Украина могла бы завершить технические переговоры примерно за четыре года.

Чиновники ЕС в разговоре с журналистами отметили, что Украины выполнила лишь 15% реформ, предусмотренных 10-пунктным планом, согласованным в декабре прошлого года между комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос и вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой.

В издании напомнили, что 10-пунктный план включает меры по укреплению независимости НАБУ и САП, принятие антикоррупционной стратегии и реформы в процессах назначения судей и прокуроров. Также, чтобы вступить в ЕС, страна должна принять тысячи европейских законов и решений, а затем получить единогласное одобрение существующих членов.

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Журналисты добавили, что в своем совместном заявлении председатель Европейского Совета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высоко оценили решимость, мужество и упорный труд, проявленные обеими странами в продвижении реформ.

Бывший советник Европейской комиссии по вопросам расширения Хизер Граббе ранее заявила о том, что открытие первого кластера действительно имеет большое значение:

"Это начало процесса заключения соглашения о членстве. Поэтому это очень важно".

По ее словам, для Украины начало переговоров о вступлении в ЕС станет проверкой на реальность.

"Невозможно обойти принятие, внедрение и обеспечение соблюдения законов ЕС на территории Украины. А на это уйдет некоторое время. И это будет сопряжено с административными затратами", - добавила она.

Венгрия больше не будет блокировать заявку Украины на членство в ЕС

Ранее Financial Times писало, что Венгрия отменила 17-месячное вето на продвижение переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Новое правительство в Будапеште дало понять, что разрешит начало официальных переговоров о вступлении для Украины и соседней Молдовы.

Резкая смена позиции Венгрии произошла в конце недавней встречи послов ЕС в Брюсселе, что вызвало спешку в технических процессах, необходимых для подготовки к формальному открытию первого кластера переговоров в течение 11 дней, до 15 июня.

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