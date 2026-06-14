Крупные морские дроны США планируют вооружить гиперзвуковыми ракетами Blackbeard

Если испытания пройдут успешно, ракеты станут универсальным оружием для наземных, воздушных и морских сил.

Две американские компании разрабатывают технологию установки гиперзвуковых ракет на морские дроны, пишет военный портал Defence Express.

Сообщается, что оборонная компания Saronic Technologies и оборонный стартап Castelion объявили о планах в 2027 году провести демонстрацию интегрированного на автономные надводные суда гиперзвукового вооружения.

Отмечается, что первая компания – это разработчик больших морских дронов с ИИ, а вторая специализируется на гиперзвуковых технологиях. Таким образом, они планируют установить уже существующие гиперзвуковые ракеты Blackbeard от Castelion на морской дрон Marauder от Saronic. Подобная интеграция станет первой в истории.

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Аналитики отметили, что обе компании известны быстрым внедрением разработок. В частности, Castelion спроектировала и изготовила гиперзвуковую ракету менее чем за 2,5 года. А от начала проектирования до испытаний 55-метровых дронов Marauder, которые могут перевозить до 150 тонн полезной нагрузки, компании Saronic понадобилось менее года. Теперь у них впереди наземные и морские летные испытания оружия.

"Эта интеграция сделает гиперзвуковую ракету Blackbeard от Castelion действительно универсальным вооружением, которое можно будет использовать как с наземных (ракетная система HIMARS) и воздушных (истребитель F/A-18), так и с морских платформ", – говорится в статье.

Ракеты Blackbeard – больше новостей

Напомним, что армия США планирует к 2028 году поставить в полевые подразделения оружейную систему Blackbeard Ground Launch (GL). Это должен быть высокоточный боеприпас средней дальности, который будет совместим с имеющимися пусковыми установками. В то же время Blackbeard не будет предназначен для замены гиперзвукового оружия большой дальности.

При этом производство ракет Blackbeard планируется в больших масштабах. Анализ бюджетных планов ВМС США показывает, что на 2027 год запланирована закупка первой небольшой партии из 353 ракет Blackbeard на сумму 156 миллионов долларов. В 2028 году планируется заказать 691 ракету, в 2029-м – 976, в 2030-м – 1 тыс. 115, а в 2031-м – 1 тыс. 375 единиц. При этом цифры могут быть увеличены.

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