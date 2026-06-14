Крупные морские дроны США планируют вооружить гиперзвуковыми ракетами Blackbeard

Две американские компании разрабатывают технологию установки гиперзвуковых ракет на морские дроны, пишет военный портал Defence Express.

Сообщается, что оборонная компания Saronic Technologies и оборонный стартап Castelion объявили о планах в 2027 году провести демонстрацию интегрированного на автономные надводные суда гиперзвукового вооружения.

Отмечается, что первая компания – это разработчик больших морских дронов с ИИ, а вторая специализируется на гиперзвуковых технологиях. Таким образом, они планируют установить уже существующие гиперзвуковые ракеты Blackbeard от Castelion на морской дрон Marauder от Saronic. Подобная интеграция станет первой в истории.

Видео дня

Аналитики отметили, что обе компании известны быстрым внедрением разработок. В частности, Castelion спроектировала и изготовила гиперзвуковую ракету менее чем за 2,5 года. А от начала проектирования до испытаний 55-метровых дронов Marauder, которые могут перевозить до 150 тонн полезной нагрузки, компании Saronic понадобилось менее года. Теперь у них впереди наземные и морские летные испытания оружия.

"Эта интеграция сделает гиперзвуковую ракету Blackbeard от Castelion действительно универсальным вооружением, которое можно будет использовать как с наземных (ракетная система HIMARS) и воздушных (истребитель F/A-18), так и с морских платформ", – говорится в статье.

Ракеты Blackbeard – больше новостей

Напомним, что армия США планирует к 2028 году поставить в полевые подразделения оружейную систему Blackbeard Ground Launch (GL). Это должен быть высокоточный боеприпас средней дальности, который будет совместим с имеющимися пусковыми установками. В то же время Blackbeard не будет предназначен для замены гиперзвукового оружия большой дальности.

При этом производство ракет Blackbeard планируется в больших масштабах. Анализ бюджетных планов ВМС США показывает, что на 2027 год запланирована закупка первой небольшой партии из 353 ракет Blackbeard на сумму 156 миллионов долларов. В 2028 году планируется заказать 691 ракету, в 2029-м – 976, в 2030-м – 1 тыс. 115, а в 2031-м – 1 тыс. 375 единиц. При этом цифры могут быть увеличены.

Вас также могут заинтересовать новости: