Лунный календарь подскажет, какие дни июня будут самыми удачными для работы, любви, поездок и важных решений.

Июнь 2026 года пройдет под влиянием ярких астрологических событий, смены лунных фаз и ретроградного Меркурия в конце месяца. Первая половина июня больше подойдет для завершения старых дел и внутренней перезагрузки, а вторая принесет больше энергии, романтики, общения и новых возможностей.

Лунный календарь на месяц советует внимательнее относиться к словам, решениям и эмоциям, но при этом чаще находить время для семьи, отдыха и маленьких радостей лета.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Фазы Луны и астрологический обзор на июнь 2026

Первая половина июня больше подходит для завершения старых дел и внутренней перезагрузки, а вторая - для активных действий, новых знакомств, творчества и запуска важных проектов.

1-14 июня - убывающая Луна, Меркурий в Раке, Венера во Льве

Период убывающей Луны традиционно считается временем завершения, очищения и подведения итогов. В эти дни легче избавляться от ненужного - как в доме, так и в мыслях. Хорошее время, чтобы закрывать старые вопросы, разбирать накопившиеся дела, отказываться от вредных привычек и снижать нагрузку. Крупные начинания и рискованные решения астрологи советуют отложить до новолуния.

Месяц открывается интересным астрологическим акцентом: Меркурий переходит в Рак и задержится здесь вплоть до 9 августа - дольше обычного, из-за ретроградности в конце месяца, пишет The Almanac. Меркурий предпочитает логику, но в Раке эмоции берут верх над разумом. Чувства могут управлять решениями - постарайтесь не поддаваться им полностью. Зато этот период идеален для семейного общения и приятных воспоминаний за общим столом - лучший способ войти в лето.

13 июня романтика приобретает яркость и страсть: Венера переходит во Льва и остается здесь до 9 июля. Время для смелых жестов, громких признаний и маленьких роскошей - будь то букет роз, поход в спа или покупка чего-то, о чём давно мечтали. Также хорошее время для уделения внимания детям.

15 июня - новолуние

Новолуние в Близнецах - лучший момент для новых творческих начинаний, особенно связанных с текстом и словом. Если давно хотели начать писать - начните именно сейчас. Также подходящее время для социальных событий, переезда и разбора накопившихся дел.

По традиции лунного земледелия Farmer's Almanac, период от новолуния до первой четверти (14-22 июня) особенно благоприятен для посева листовых культур над уровнем почвы: салата, шпината, капусты и зелени.

16-29 июня - растущая Луна, Солнце в Раке, Марс в Близнецах, ретроградный Меркурий

Растущая Луна считается временем активности, роста и накопления энергии. Этот период подходит для новых проектов, финансовых решений, знакомств, поездок и всего, что требует развития и движения вперед. Считается, что начатые в эти дни дела легче набирают силу и дают результат.

С первой четверти Луна входит в активную фазу роста. По народному земледельческому календарю, с этого момента и вплоть до полнолуния (22-29 июня) наступает лучшее время для плодоносящих культур: бобов, перца, томатов, кабачков и огурцов.

21 июня Солнце входит в Рак. С приходом астрологического лета главным фокусом становятся дом и семья. Ближайшие четыре недели - отличное время для обновления жилья, ландшафтных работ, поездок к близким или уютных семейных ужинов. Солнце покинет Рак 22 июля.

28 июня Марс входит в Близнецы. Слова становятся острее обычного: Марс в Близнецах обостряет остроумие, но может спровоцировать и словесные конфликты. Выбирайте выражения осторожно. Зато для журналистов, студентов и всех, кто работает с информацией, - это период повышенной продуктивности и любопытства, которое приносит плоды. Марс уйдет из Близнецов 11 августа.

29 июня Меркурий уходит на ретроград - и остается таким до 23 июля. Поездки могут преподносить сюрпризы, техника капризничает, люди болезненно реагируют на слова. Лучшая стратегия: закладывайте запас времени, делайте резервные копии данных и слушайте собеседника, прежде чем отвечать.

30 июня - полнолуние, Юпитер во Льве

Полнолуние традиционно считается эмоционально насыщенным периодом, когда многие процессы достигают пика. В такие дни люди чаще реагируют импульсивно, быстрее устают и острее воспринимают происходящее. Зато это хорошее время для завершения дел, подведения итогов и важных осознаний.

Июньское полнолуние в Козероге носит поэтичное название Клубничная Луна. В народе его также называют Медовой Луной и Луной Роз. Полнолуние приносит завершение рабочих проектов - подведите итоги, закройте незакрытые дела. Для некоторых этот день может стать карьерным пиком.

30 июня Юпитер входит в знак Льва, где пробудет до 26 июля 2027 года – и это главное астрологическое событие месяца и всего года. Расцветают творчество, лидерство и стремление к признанию. Берите инициативу, выходите на сцену, создавайте. Лев также управляет детьми - этот период может ознаменоваться повышенным вниманием к семье и детям. Единственное предостережение: следите за самолюбованием, которое в это время легко выходит за рамки.

В июне ночное небо особенно зрелищно: Луна последовательно сближается с Меркурием, Юпитером и Венерой.

Благоприятные и неблагоприятные дни в июне 2026

Лунный календарь выделяет периоды, когда энергия благоприятствует активным действиям, и дни, когда лучше снизить темп. Новолуние и полнолуние традиционно считаются нестабильными периодами - в эти дни лучше отложить важные решения и рискованные шаги.

Наиболее благоприятные дни: 2, 6, 12, 13, 16, 20, 21, 25 июня.

Неблагоприятные дни: 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 24, 27, 30 июня.

Благоприятные дни по сферам:

новые начинания - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

деньги - 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29;

покупки - 2, 3, 4, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

работа - 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

любовь - 11, 12, 13 ,16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

зубы - 2, 3, 4, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 29;

поездки - 1, 2, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29.

Напомним, что в лунном календаре нет универсально "плохих" дней: неблагоприятные в общем плане даты нередко подходят для отдельных сфер.

