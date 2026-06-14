При столкновении вертолетов в Рио-де-Жанейро мог погибнуть певец Оливер Три, – СМИ

В результате катастрофы погибли шесть человек. Среди них были четыре пассажира и два пилота.

Американский певец Оливер Три мог оказаться среди жертв столкновения двух вертолетов в Рио-де-Жанейро, произошедшего утром 14 июня.

По информации телеканала CNN Brasil со ссылкой на данные полиции Рио-де-Жанейро, в результате катастрофы погибли шесть человек. Среди них были четыре пассажира и два пилота. В опубликованном списке погибших фигурирует имя Оливер Три Никель. Также сообщалось о гибели аргентинского блогера Гаспара Прима.

В то же время Associated Press сообщает, что имя Оливера Три действительно присутствовало в списке пассажиров, переданном авиационным властям, однако официальная процедура идентификации тел погибших еще не завершена.

По данным пожарных, два вертолета столкнулись в воздухе над районом Рекрейу-дус-Бандейрантис. Один из них упал на площадку с электромобилями, вызвав пожар, уничтоживший около 20 автомобилей. Причины авиакатастрофы устанавливают полиция и специалисты бразильского Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA).

Другие катастрофы с участием звезд

Напомним, вечером 12 июня под Киевом в ДТП попал известный украинский блогер и фитнес-тренер Сергей Данилец. Он находился за рулем элитного спорткара Aston Martin DB12, стоимость которого составляет около 350 тысяч долларов. В момент аварии в салоне находился его маленький сын Максим.

Позже Данилец впервые после аварии вышел на связь и озвучил свою версию произошедшего. По его словам, он не ехал на высокой скорости, однако из-за мокрого после дождя асфальтного покрытия потерял контроль над спорткаром при попытке перестроения в другую полосу. После этого автомобиль занесло и раскрутило.

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