Большинство стран мира копируют украинские технологии производства оружия, – эксперт

Например, у Европы нет ракет, способных пролететь 3000 километров, подчеркнул он.

Технологические решения, которые начали использовать украинские инженеры в производстве оружия, начинают активно копировать многие страны мира.

Об этом в эфире Radio NV заявил директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

"Нужно верить в наших инженеров и не говорить о том, что наши ракеты или наши средства качественно работают благодаря тому, что мы с кем-то пообщались из европейских инженеров. На самом деле наши решения, возможно, и выглядят как любительские, но создают существенные проблемы для РФ. И большинство технологических решений, которые начали использовать украинские инженеры в украинском оружии, начинает активно копировать большинство стран мира", – сказал он.

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Эксперт подчеркнул, что компания Fire Point планирует развертывание системы противоракетного комплекса Freya, которая предусматривает защиту от баллистических ракет.

"Компания на самом деле разработала ряд решений, которые позволят существенно улучшить такие возможности. Те же F-5 – если мы говорим об этих ракетах, то они являются дешевым, но качественным решением для нанесения ударов на большое расстояние. Это то, чего нет в Европе. В Европе нет ракет, которые могут лететь на 3000 км, поэтому любая страна Европы, пожалуй, хочет получить такое оружие, потому что это условная защита своей территории благодаря нанесению ударов по ключевым позициям врага. Поэтому и есть желание работать в долгосрочной перспективе с компанией, которая существенно удешевила средство поражения", – пояснил Храпчинский.

Удары по РФ ракетами "Фламинго"

Как сообщал УНИАН, Украина продолжает применять "украинские дальнобойные санкции" против российских военных объектов и нефтяной отрасли.

Так, 10 июня Украина нанесла удар ракетой "Фламинго" по военному заводу в Чебоксарах, который снабжает армию оккупанта компонентами для дронов и ракет. Также за прошедшую ночь был поражен нефтеперерабатывающий завод "Куйбышевский" в Самарской области.

Расстояние от линии фронта – более 900 километров.

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