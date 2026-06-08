Рассказываем, как правильно питаться в Петров пост и сколько он продлится по новому и старому стилю в этом году.

8 июня, по православному календарю, у верующих начинается Петров пост 2026, который также называют Апостольским. Он посвящен первоверховным апостолам Петру и Павлу - ученикам Иисуса Христа.

Завершится пост 28 июня по новому стилю и 11 июля по старому календарю.

Рассказываем, что можно и нельзя есть в Петров пост - как соблюдать режим его и как выглядит питание по дням недели.

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Как правильно питаться в Петров пост

Петров пост не имеет фиксированной даты начала - его начало зависит от празднования Пасхи. Это переходящий пост: он стартует через неделю после Дня Святой Троицы, поэтому каждый год дата его начала меняется.

Завершается Петров пост праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который отмечается 29 июня по новому стилю и 12 июля по старому. Таким образом, продолжительность поста по новому стилю составляет 21 день, а по старому - 34 дня.

Петров пост - один из самых мягких православных постов, во время которого разрешается рыба в большинство дней. Это связано с тем, что апостол Петр, происходивший из семьи рыбака, почитается как покровитель рыбаков.

Во время Петрова поста разрешены:

овощи и фрукты;

каши;

грибы;

хлеб и постная выпечка;

рыба (в определенные дни);

растительное масло (не во все дни)

Запрещены:

мясо;

птица;

молочные продукты;

яйца.

Существуют послабления для отдельных категорий людей. Более мягкий пост допускается для беременных и кормящих женщин, людей с обострениями хронических заболеваний, пациентов в послеоперационный период, а также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Отдельно послабления могут быть путешественникам и военнослужащим - если нет возможности соблюдать пост полностью, духовенство может разрешить индивидуальный режим питания.

Петров пост - что можно есть по дням недели

Пост считается нестрогим, но требует соблюдения основных ограничений.

Основные правила питания такие:

по понедельникам - разрешается горячая пища без добавления сливочного масла, это могут быть супы, каши, тушеные или отварные овощи;

по вторникам и четвергам - в рацион можно включать рыбу, морепродукты, грибы, крупы и горячие блюда с растительным маслом;

по средам и пятницам - считаются днями строгого поста, соблюдается сухоядение, разрешены сырые овощи и фрукты, хлеб, орехи и мед.

В выходные дни пост становится менее строгим: разрешаются рыба, блюда с маслом, овощи, крупы, грибы, а также умеренное употребление вина.

Чтобы пост прошел легче, важно:

делать упор на сезонные овощи и зелень;

включать рыбу в разрешенные дни;

избегать переедания даже постных продуктов;

соблюдать питьевой режим;

не заменять мясо слишком жирной пищей.

Следует помнить, что Петров пост, как и все остальные посты - это не диета, а духовная подготовка к празднику святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Считается, что апостолы сами готовили себя к служению через труд, молитву и испытания.

Суть поста заключается в очищении не только тела, но и души. Верующим важно избегать негативных мыслей, злости и разрушительных эмоций. Это время посвящается молитве, добрым делам и духовному сосредоточению.

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