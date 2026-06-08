Петров пост что можно есть

8 июня, по православному календарю, у верующих начинается Петров пост 2026, который также называют Апостольским. Он посвящен первоверховным апостолам Петру и Павлу - ученикам Иисуса Христа.

Завершится пост 28 июня по новому стилю и 11 июля по старому календарю.

Рассказываем, что можно и нельзя есть в Петров пост - как соблюдать режим его и как выглядит питание по дням недели.

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Как правильно питаться в Петров пост

Петров пост не имеет фиксированной даты начала - его начало зависит от празднования Пасхи. Это переходящий пост: он стартует через неделю после Дня Святой Троицы, поэтому каждый год дата его начала меняется.

Завершается Петров пост праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который отмечается 29 июня по новому стилю и 12 июля по старому. Таким образом, продолжительность поста по новому стилю составляет 21 день, а по старому - 34 дня.

Петров пост - один из самых мягких православных постов, во время которого разрешается рыба в большинство дней. Это связано с тем, что апостол Петр, происходивший из семьи рыбака, почитается как покровитель рыбаков.

Во время Петрова поста разрешены:

  • овощи и фрукты;
  • каши; 
  • грибы;
  • хлеб и постная выпечка; 
  • рыба (в определенные дни);
  • растительное масло (не во все дни) 

Запрещены:

  • мясо; 
  • птица; 
  • молочные продукты;
  • яйца.

Существуют послабления для отдельных категорий людей. Более мягкий пост допускается для беременных и кормящих женщин, людей с обострениями хронических заболеваний, пациентов в послеоперационный период, а также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Отдельно послабления могут быть путешественникам и военнослужащим - если нет возможности соблюдать пост полностью, духовенство может разрешить индивидуальный режим питания.

Петров пост - что можно есть по дням недели 

Пост считается нестрогим, но требует соблюдения основных ограничений.

Основные правила питания такие:

  • по понедельникам - разрешается горячая пища без добавления сливочного масла, это могут быть супы, каши, тушеные или отварные овощи;
  • по вторникам и четвергам - в рацион можно включать рыбу, морепродукты, грибы, крупы и горячие блюда с растительным маслом;
  • по средам и пятницам - считаются днями строгого поста, соблюдается сухоядение, разрешены сырые овощи и фрукты, хлеб, орехи и мед.

В выходные дни пост становится менее строгим: разрешаются рыба, блюда с маслом, овощи, крупы, грибы, а также умеренное употребление вина.

Петров пост что можно есть по дням

Чтобы пост прошел легче, важно:

  • делать упор на сезонные овощи и зелень; 
  • включать рыбу в разрешенные дни;
  • избегать переедания даже постных продуктов; 
  • соблюдать питьевой режим; 
  • не заменять мясо слишком жирной пищей. 

Следует помнить, что Петров пост, как и все остальные посты - это не диета, а духовная подготовка к празднику святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Считается, что апостолы сами готовили себя к служению через труд, молитву и испытания.

Суть поста заключается в очищении не только тела, но и души. Верующим важно избегать негативных мыслей, злости и разрушительных эмоций. Это время посвящается молитве, добрым делам и духовному сосредоточению.

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