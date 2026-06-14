В НАТО признали новую угрозу: эпоха 'безопасного тыла' для Запада закончилась

Страны Альянса могут столкнуться с ситуацией, когда количество запускаемых противником дронов и ракет превысит возможности существующих систем ПВО.

Страны Запада больше не могут рассчитывать на то, что их территории останутся недосягаемыми для противника во время крупных войн. Об этом в интервью Business Insider заявил заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Джон Стрингер.

По его словам, опыт последних десятилетий больше не актуален. Во время операций в Афганистане и Ираке западные армии могли вести боевые действия за тысячи километров от дома, возвращаясь в безопасный тыл.

"Мы воевали за две-три тысячи миль от Великобритании, а затем возвращались в очень безопасный тыл, называемый Соединенным Королевством. Эти времена, к сожалению, ушли", – отметил Стрингер.

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По словам генерала, современные угрозы кардинально изменились. Если во времена холодной войны дальность многих систем вооружения измерялась сотнями километров, то сегодня речь идет уже о тысячах километров.

Причем угрозу представляют не только дорогостоящие ракеты стратегической авиации, но и относительно дешевые беспилотники.

Стрингер отметил, что война России против Украины стала наглядной демонстрацией этих изменений. Массовое применение дронов, дальнобойных ракет и атаки далеко за пределами линии фронта показали, что понятия "фронт" и "тыл" постепенно стираются.

В качестве примера он привел операции, в ходе которых Украина использовала беспилотники для ударов по российским военным объектам в глубине территории РФ. По оценкам Киева, операция "Паутина" нанесла ущерб примерно на 7 млрд долларов и повредила 41 российский самолет.

По словам представителя НАТО, теперь речь идет уже не только о защите войск на поле боя, а об обороне всей Европы.

"Если вы хотите защитить то, что у вас есть, то представления о "доме", "фронте" и безопасных тыловых районах больше не существуют", – подчеркнул он.

Стрингер предупредил, что страны Альянса могут столкнуться с ситуацией, когда количество запускаемых противником дронов и ракет превысит возможности существующих систем ПВО.

Это означает, что правительствам придется принимать сложные решения относительно того, какие объекты защищать в первую очередь.

При этом НАТО уже наращивает инвестиции в системы противовоздушной обороны. Однако производство перехватчиков, радаров и пусковых установок сталкивается с ограничениями и не успевает за растущими потребностями.

Генерал также отметил, что традиционная модель реагирования, основанная на использовании истребителей и ограниченного числа зенитных комплексов, может оказаться недостаточной.

"Времена, когда можно было просто сидеть и реагировать на каждую угрозу с помощью истребителей и нескольких зенитных ракетных систем, закончились", – заявил он.

Ситуация в странах НАТО

Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич сообщил, что рассматривает альтернативные планы по защите Европы в случае нападения со стороны России, пишет Fortune. По его словам, стандартный план НАТО предусматривает предоставление сил 32 стран-членов в мирное время, в случае кризиса или войны. Однако после угроз президента США Дональда Трампа и намерений Пентагона сократить свои обязательства, чтобы сосредоточиться на потенциальных угрозах в других регионах, участникам Альянса необходимо пересматривать собственные стратегии.

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