Каких цветов в одежде следует избегать в зависимости от даты рождения: ответ нумерологов

Неудачно подобранная цветовая гамма может вызвать стресс и повлиять на самочувствие.

Дата рождения человека влияет на то, какие цвета способны принести ему удачу, а каких, наоборот, стоит избегать. Издание The Times of India объяснило, какие оттенки считаются неблагоприятными для людей, рожденных в разные дни месяца.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Рожденные 1, 10, 19 или 28 числа

Эти даты находятся под эгидой Солнца. Главными несчастливыми цветами для их представителей названы черный и серый. Отмечается, что такая одежда способна подавлять естественную солнечную энергию, ослаблять харизму и уверенность в себе.

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Рожденные 2, 11, 20 или 29 числа

Жизнью людей, родившихся в эти дни, управляет Луна. Им рекомендуют исключить из гардероба черный, серый и темно-синий цвета. Эти глубокие темные оттенки могут создавать психологическое давление, дестабилизировать эмоциональное состояние и провоцировать стресс.

Родившиеся 3, 12, 21 или 30 числа

Эта группа дат находится под влиянием Юпитера. Выбирая повседневную одежду, стоит избегать белого, кремового, серебристого и черного цветов. Поскольку они не соответствуют энергетическому уровню этих дат, их ношение может вызвать чувство подавленности и демотивации.

Рожденные 4, 13, 22 или 31 числа

Люди, которые отмечают день рождения в эти дни, находятся под влиянием планеты Раху. Им советуют быть крайне осторожными с использованием в гардеробе белого, серебристого, красного и желтого цветов. Пренебрежение этим правилом может привести к повышенной тревожности и депрессивным состояниям.

Родившиеся 5, 14 или 23 числа

Эти даты связаны с Меркурием. Представители этих чисел обладают довольно чувствительной энергетикой, поэтому им противопоказаны черный, темно-синий и темно-серый цвета. Они способны лишить человека сил, сделать его менее энергичным и вызвать чувство внутренней растерянности.

Рожденные 6, 15 или 24 числа

Покровительницей этих дат является Венера, которая олицетворяет красоту, роскошь и любовь. Неблагоприятными для них являются черный, фиолетовый, темно-серый и темно-коричневый цвета. Они действуют как блоки, мешая усилению и свободному проявлению любовной энергии.

Рожденные 7, 16 или 25 числа

Люди этих дат находятся под влиянием Кету. Астрологи предостерегают их от ношения коричневого, серого и синего цветов. Представители этих дат нуждаются в жизненной ясности и прозрачности, а упомянутые оттенки создают искусственные препятствия на их духовном пути.

Рожденные 8, 17 или 26 числа

Эта группа находится под сильным влиянием Сатурна. Им не рекомендуется выбирать белый, нежно-желтый и красный цвета. Именно эти цвета способны провоцировать вспышки раздражения, гнева и усиливать чувство тревоги.

Рожденные 9, 18 или 27 числа

Рожденные в эти дни подвластны энергии Марса. Для них табуированными цветами являются черный, серый и синий. Их интеграция в повседневную жизнь не принесет положительных результатов, а наоборот усилит агрессию, раздражительность и общий уровень стресса.

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Ранее УНИАН писал, что о человеке говорит его любимый цвет. Отмечалось, что такие предпочтения никогда не бывают случайными, и ваш любимый цвет определяет ваш тип личности.

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